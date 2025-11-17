Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου στις 19:30 μπορείτε να παρακολουθήσετε στο κινηματοθέατρο ΡΕΗ η κωμωδία “Απόψε τρώμε στης Ιοκάστης” του Άκη Δήμου



Τιμές εισιτηρίων:

Κανονικό: 15€

Μειωμένο: 12€ (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, άνεργοι, μαθητές, φοιτητές, άνω των 65 ετών, ΑΜΕΑ)



Ηλεκτρονική προπώληση:

https://www.more.com/…/theater/apopse-trome-stis-iokastis



Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης παρουσιάζει την εκρηκτική κωμωδία του Άκη Δήμου «Απόψε τρώμε στης Ιοκάστης» σε σκηνοθεσία Άρη Νινίκα.



Πρόκειται για ένα από τα κορυφαία έργα της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας, το οποίο έκανε πρεμιέρα στα Χανιά με μεγάλη επιτυχία και στη συνέχεια θα περιοδεύσει σε όλη την Κρήτη.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Στο σπίτι της Ιοκάστης γίνεται ένα δείπνο αλλιώτικο από τα άλλα… Η κόρη της ετοιμάζει το τραπέζι. Ο γιος της είναι καθ’ οδόν. Μαζί του και ο Κοσμάς, οικογενειακός φίλος και συνεργάτης.

Αυτοί είναι οι επίσημοι προσκεκλημένοι.



Υπάρχει, όμως, κι ένας… αυτόκλητος επισκέπτης. Ένας άγνωστος υπό τη συνοδεία ενός προσώπου που όλοι νόμιζαν για πεθαμένο!

Η απρόσμενη άφιξη αυτών των δύο θα πυροδοτήσει μια αλυσίδα αποκαλύψεων και παρεξηγήσεων που κανείς δεν φανταζόταν πηγαίνοντας σε αυτό το δείπνο.

ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Κάποιες φορές, ο άνθρωπος έρχεται αντιμέτωπος με καταστάσεις δραματικές που η έντασή τους, με έναν παράδοξο τρόπο, τις κάνει να μοιάζουν κωμικές σε κάποιον που τις παρατηρεί απ’ έξω.

Ίσως η αδυναμία αντιμετώπισης μιας κατάστασης να μας καθιστά κωμικούς στα μάτια των άλλων.

Ένα δείπνο μπορεί να γίνει η αφορμή να φανερωθεί αυτή η παραδοξότητα — εκεί όπου όλοι γίνονται πρωταγωνιστές της ιστορίας τους.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο: Άκης Δήμου

Σκηνοθεσία: Άρης Νινίκας

Σκηνικά – Κοστούμια: Μάγδα Δήμου

Μουσική – Βοηθός σκηνοθέτη: Αναστασία Γιαμούζη

Φωτισμοί: Μιχάλης Σκουλάς

Φωτογραφίες: Γιώργος Αναστασάκης

Trailer: Φωτόπολις Χανιά

Design: Κωστής Σωτηράκος



Παίζουν (Με αλφαβητική σειρά):

Ιώ Ασηθιανάκη, Φανή Γεωργακάκη, Gary Borland, Άρης Νινίκας,

Εμμανουήλ Στεφανουδάκης, Γιάννης Χαρκοφτάκης

Δείτε το trailer: