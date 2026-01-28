Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Άρης Παπαδογιάννης και η Διοίκηση του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, εκφράζουν τα θερμά τους συγχαρητήρια προς τους νέους Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Κρήτης, κ.κ. Τίτο Ταμπακάκη Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου και Ιωακείμ Καρανδινό, Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, με αφορμή την εκλογή τους από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο.

Η ανάδειξή τους στους Μητροπολιτικούς Θρόνους αποτελεί αναγνώριση της μέχρι σήμερα εκκλησιαστικής, ποιμαντικής και κοινωνικής τους προσφοράς, καθώς και της συνέπειας με την οποία υπηρέτησαν το ήθος και τις αξίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Η Διοίκηση του Ο.Α.Κ. εύχεται και στους δύο Σεβασμιωτάτους υγεία, δύναμη και Θεία φώτιση, ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στα υψηλά και απαιτητικά καθήκοντα που αναλαμβάνουν, συμβάλλοντας στη συνοχή, την πνευματική πρόοδο και την κοινωνική συνοχή της Κρήτης.