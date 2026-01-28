Τα συγχαρητήριά του για την εκλογή των νέων Μητροπολιτών της Εκκλησίας της Κρήτης εκφράζει ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, Νίκος Καλογερής.

Ειδικότερα, για την εκλογή του νέου Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, Σεβασμιωτάτου Τίτου Ταμπακάκη, ο κ. Καλογερής σημειώνει ότι πρόκειται για μια επιλογή που χαίρει ευρείας αποδοχής, αναγνωρίζοντας τη μακρά εκκλησιαστική του πορεία, τη θεολογική του κατάρτιση και τη μέχρι σήμερα ουσιαστική διακονία του, τόσο στην Ιερά Μητρόπολη Πέτρας και Χερρονήσου όσο και σε θέσεις ευθύνης εντός και εκτός Ελλάδας. Του εύχεται ολόψυχα υγεία, δύναμη και καρποφόρο ποιμαντικό έργο στην ιστορική Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου, με πνεύμα ενότητας και προσφοράς προς την τοπική κοινωνία.

Παράλληλα, συγχαίρει τον νέο Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, Σεβασμιώτατο Ιωακείμ Καρανδινό, για την εκλογή του, ευχόμενος καλή επιτυχία στη νέα ποιμαντική αποστολή που αναλαμβάνει. Όπως επισημαίνει ο κ. Καλογερής, η μέχρι σήμερα διακονία του στην Ιερά Μητρόπολη Γορτύνης και Αρκαδίας αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη για το έργο του στη Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων.