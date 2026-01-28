Με ιδιαίτερη συγκίνηση, το Επιμελητήριο Λασιθίου χαιρετίζει την παμψηφεί εκλογή του νέου Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτου. Σε συγχαρητήρια επιστολή του, ο Πρόεδρος Θωμάς Χαριτάκης εξαίρει το ήθος, τη σύνεση και την πολύτιμη προσφορά του κατά τη διακονία του στο Λασίθι, ευχόμενος μια φωτισμένη αρχιερατική πορεία στο ιστορικό τιμόνι της νέας του Μητρόπολης.

Σεβασμιώτατε και Θεοφιλέστατε Ἐψηφισμένε Μητροπολίτα Κυδωνίας και Ἀποκορώνου κ. Τῖτε,

Με ιδιαίτερη χαρά και βαθιά συγκίνηση σάς απευθύνω τις εγκάρδιες συγχαρητήριες ευχές μου για την παμψηφεί εκλογή σας στον σεπτό και ιστορικό Θρόνο της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου.

Για εμάς, στην Ιερά Μητρόπολη Πέτρας και Χερρονήσου, η χαρά αυτή είναι διπλή, καθώς είχαμε την ευλογία να σας γνωρίσουμε και να συνεργαστούμε στενά μαζί σας, κατά τη μακρά και ουσιαστική διακονία σας ως Πρωτοσύγκελλος.

Η σύνεση, η πραότητα, η εργατικότητα και η ειλικρινής σας αγάπη προς τον άνθρωπο, άφησαν έντονο και ανεξίτηλο αποτύπωμα στον τόπο μας.

Κρατώ με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη τη συνεργασία μας, η οποία πάντοτε χαρακτηριζόταν από πνεύμα συνεννόησης, σεβασμού και κοινής μέριμνας για το καλό της τοπικής κοινωνίας.

Είμαι βέβαιος ότι και από τη νέα σας αρχιερατική διακονία θα συνεχίσετε να ποιμαίνετε με την ίδια διάκριση και πατρική αγάπη, προσφέροντας πλούσιο πνευματικό έργο προς δόξαν Θεού.

Εύχομαι ο Κύριος να σας χαρίζει υγεία, δύναμη και φωτισμό σε κάθε σας βήμα.

Με βαθύ σεβασμό και τιμή,

Ο Πρόεδρος

του Επιμελητηρίου Λασιθίου

Θωμάς Χαριτάκης