ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Θεοφιλέστατε Εψηφισμένε Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου Πανοσιολογιότατε Τίτε Ταμπακάκη

Το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Νεάπολης εκφράζει τα θερμά και ειλικρινή του συγχαρητήρια για την εκλογή σας στον Μητροπολιτικό Θρόνο Κυδωνίας και Αποκορώνου.

Η καταγωγή σας από τη Νεάπολη μας γεμίζει ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια, ενώ η μέχρι σήμερα διακονία σας ως Πρωτοσύγκελου της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου αποτελεί εγγύηση για το ήθος, τη θεολογική σας κατάρτιση και το πλούσιο ποιμαντικό σας έργο.

Ευχόμαστε ολόψυχα η επικείμενη αρχιερατική σας διακονία να είναι μακρόχρονη, καρποφόρα και φωτισμένη, προς δόξαν Θεού, οικοδομή της Εκκλησίας και πνευματική ενίσχυση του λαού.

Με ιδιαίτερη τιμή και εκτίμηση

Το Τοπικό Συμβούλιο

Δημοτικής Κοινότητας Νεάπολης