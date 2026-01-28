Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου εκφράζει τα θερμά και ειλικρινή της συγχαρητήρια για την παμψηφεί εκλογή του Θεοφιλεστάτου Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου Τίτου Ταμπακάκη, μέχρι πρότινος Πρωτοσύγκελλου της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου.

Η εκλογή του έγινε δεκτή με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση από την κοινωνία του Λασιθίου, καθώς πρόκειται για έναν ιεράρχη με βαθιά θεολογική κατάρτιση, πλούσια ποιμαντική εμπειρία και ουσιαστική προσφορά τόσο στην Εκκλησία της Κρήτης όσο και στη δημόσια ζωή. Για την τοπική κοινωνία, ο νέος Μητροπολίτης δεν αποτελεί μόνο έναν άξιο εκκλησιαστικό λειτουργό, αλλά και έναν άνθρωπο με ήθος, συνέπεια και μακρόχρονη σχέση εμπιστοσύνης και συνεργασίας.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου του εύχεται υγεία, δύναμη και φωτισμό στο πολυσήμαντο ποιμαντικό του έργο, ώστε να διακονεί με σοφία και αγάπη το θεόσταλτο ποίμνιό του και να συμβάλει δημιουργικά στην πνευματική, κοινωνική και πολιτιστική πρόοδο της τοπικής κοινωνίας.

Άξιος.

Εκ της Διευθύνσεως Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου