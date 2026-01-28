Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια προς τον συντοπίτη μας, Σεβασμιώτατο Εψηφισμένο Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτο Ταμπακάκη, για την επάξια και ομόφωνη εκλογή του, την 28η Ιανουαρίου 2026, στον Μητροπολιτικό Θρόνο.

Ο Δήμαρχος εύχεται στον νέο Ποιμενάρχη καλή δύναμη στη νέα του αποστολή και κάθε επιτυχία στο πολυσήμαντο έργο που αναλαμβάνει.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου αναφέρει: «Η εκλογή σας στον υψηλό βαθμό της Αρχιερωσύνης αποτελεί μια σημαντική στιγμή για την τοπική μας Εκκλησία και την κοινωνία μας. Ο ρόλος σας είναι ιδιαίτερα ουσιαστικός, όχι μόνο σε πνευματικό επίπεδο αλλά και σε ό,τι αφορά τη συνοχή, την αλληλεγγύη, τη στήριξη και τη διακονία των ανθρώπων που έχουν ανάγκη.

Εύχομαι υγεία, δύναμη και επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνετε. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου θα βρίσκεται πάντα κοντά στην Εκκλησία με πνεύμα αγάπης συνεργασίας, σε δράσεις που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, τη στήριξη των ευάλωτων συμπολιτών μας και το κοινό καλό».