Σήμερα η Κρήτη, το Λασίθι, η Ελούντα, αποχαιρετούν έναν σπουδαίο άνθρωπο. Τον Σπύρο Κοκοτό, τον οραματιστή που με την ακούραστη προσπάθειά του ανέδειξε τον τόπο μας στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη.

Με το έργο του, με τα ξενοδοχεία–ορόσημα που δημιούργησε, έφερε στην Ελούντα το φως και την αίγλη του διεθνούς τουρισμού. Έδειξε σε όλους τι σημαίνει ποιότητα, τι σημαίνει φιλοξενία, τι σημαίνει να αγαπάς τον τόπο σου και να τον υπηρετείς με όραμα.

Όμως, πέρα από την επιχειρηματική του πορεία, ο Σπύρος Κοκοτός υπήρξε ένας άνθρωπος σεμνός, προσιτός και γενναιόδωρος. Ένας άνθρωπος που τίμησε την οικογένειά του, που τίμησε την Κρήτη, που άφησε πίσω του ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα.

Ως Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, εκφράζω τη βαθιά θλίψη και τα συλλυπητήρια όλων μας στην οικογένειά του. Η μνήμη του θα μείνει ζωντανή και θα αποτελεί για πάντα σημείο αναφοράς για τον τόπο μας.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα της κρητικής γης που θα τον σκεπάσει.

Καλό ταξίδι.

Ιωάννης Ανδρουλάκης

Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου