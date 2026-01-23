Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, Γιάννη Ανδρουλάκη, με τη συμμετοχή της Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Σχοινοκαψάλων, Γιάννας Χριστάκη, του Προέδρου του ΤΟΕΒ Σχοινοκαψάλων, Μιχάλη Χατζάκη, καθώς και του Προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Σχοινοκαψάλων και Διευθυντή του ΤΟΕΒ Σχοινοκαψάλων Βαλάντη Σφυράκη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την αγροτική ανάπτυξη της περιοχής, την άρδευση και τη βελτίωση των υποδομών, καθώς και θέματα συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας και των τοπικών φορέων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ζήτημα της λιμνοδεξαμενής Σχοινοκαψάλων, η οποία αποτελεί κρίσιμη υποδομή για την αγροτική παραγωγή της περιοχής. Συμφωνήθηκε η ανάγκη άμεσης δρομολόγησης ενεργειών και παρεμβάσεων, με στόχο την αξιοποίηση και τη λειτουργική αναβάθμιση της λιμνοδεξαμενής προς όφελος των αγροτών και της τοπικής οικονομίας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς, τονίζοντας ότι η Περιφέρεια Κρήτης θα στηρίξει κάθε πρωτοβουλία που συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε θετικό κλίμα, με κοινή δέσμευση για συνέχιση της συνεργασίας και συγκεκριμένο σχεδιασμό επόμενων βημάτων.