Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026 στις 12:00 μ.μ συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Αγίου Νικολάου στο Δημαρχείο (οδός Ξηροκάμπου) για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1.Περί επανασύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2026 & επανακατάρτισης-έγκρισης Πίνακα Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού περιόδου 2026-2029 του Δήμου Αγίου Νικολάου κατόπιν της Γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ – Εισήγηση στο Δ.Σ

2. Σύνταξη Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2026 – Εισήγηση στο Δ.Σ

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την χωροθέτηση των ψηφιακών οθονών στη δημοτική κοινότητα Αγίου Νικολάου

4. Συζήτηση-απόφαση σχετικά με Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Λατούς στον Άγιο Νικόλαο(παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ)