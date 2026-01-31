Συνελήφθησαν χθες σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου τέσσερεις ημεδαποί και ένας αλλοδαπός και σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ενός ακόμα ημεδαπού, κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών .

Ειδικότερα, χθες το μεσημέρι από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες ημεδαπών κατά τη διάρκεια των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης, ναρκωτικά χάπια ,ζυγαριά, τέσσερεις συσκευές κινητής τηλεφωνίας και χρηματικό ποσό 260 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα.

Επίσης συνελήφθη ημεδαπή κατηγορούμενη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.