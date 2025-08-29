Περίοδο ανθοφορίας διανύουν τα φυτά Ruellia, που βλέπουμε γύρω από το μνημείο των Ηρώων της Πλατείας. Τα πολλά μπλε-μωβ λουλούδια δίνουν κάποια ομορφιά στην άχαρη πλατεία μας. Κάποια στιγμή θα πρέπει να αναπλαστεί σωστά η μοναδική πλατεία που έχει η πόλη μας. Προς το παρόν λειτουργεί ως… κυκλικός κόμβος και ως σημείο κατάθεσης στεφάνων!

Το φυτό ρουέλια είναι ό,τι πρέπει για τα μέρη μας γιατί προτιμά τα ζεστά κλίματα, αντέχει στην ξηρασία και δεν έχει ιδιαίτερες εδαφοκλιματικές απαιτήσεις… άρα ιδανικό για το ζεστό και ηλιόλουστο κλίμα της Κρήτης.

Το επιστημονικό όνομά του είναι Ruellia Simplex (πετούνια μεξικάνικη). Κατάγεται από το Μεξικό και φτάνει σε ύψος 1 μέτρου. Τα φύλλα του είναι βαθυπράσινα και μακρόστενα και η ανθοφορία του είναι από τον Αύγουστο μέχρι το Νοέμβριο.

ΥΓ: Τις πιο ωραίες ρουέλιες τις θαυμάζουμε στην οδό Γιαμπουδάκη, η οποία είναι ίσως η πιο ωραία οδός της πόλης, υπόδειγμα για μελλοντικές αναπλάσεις και άλλων δρόμων.

ΛΕΩΝ.Κ.