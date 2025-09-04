Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Αγίου Νικολάου ότι ένας 87χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Σερβίας) ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από τη θαλάσσια περιοχή ¨ΑΜΜΟΣ¨ του Αγίου Νικολάου Κρήτης.

Ο 87χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στη συνέχεια, η σορός μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Αγίου Νικολάου.