Η Εκκλησία της Κρήτης έχει ένα μοναδικό και σύνθετο καθεστώς στο πλαίσιο του Ορθόδοξου κόσμου και των ελληνικών νόμων. Η κατανόηση αυτής της διττής ταυτότητας είναι θεμελιώδους σημασίας για την ανάλυση της κρίσης που εκδηλώθηκε φέτος με αφορμή την εκλογή Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου. Η Εκκλησία της Κρήτης λειτουργεί ταυτόχρονα ως ημιαυτόνομη εκκλησιαστική οντότητα υπό την κανονική δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) εντός της Ελληνικής Επικράτειας, η λειτουργία του οποίου διέπεται από ειδικό νόμο του κράτους.

Η σχέση με το Οικουμενικό Πατριαρχείο

Η κανονική εξάρτηση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποτελεί τον πυρήνα της εκκλησιαστικής της ταυτότητας. Σε αντίθεση με την Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος ή την Εκκλησία της Κύπρου, η Εκκλησία της Κρήτης είναι ημιαυτόνομη, αναγνωρίζοντας ως πνευματική της κεφαλή τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Αυτή η σχέση δεν είναι τυπική. Αντίθετα καθορίζει ουσιαστικά τη δομή της και διασφαλίζει τη θέση της εντός της πανορθόδοξης κοινότητας. Σημαντικές αποφάσεις που αφορούν τη θεμελιώδη δομή και λειτουργία της, όπως η τελική έγκριση του Καταστατικού της Χάρτη, απαιτούν τη σύμφωνη γνώμη του Πατριαρχείου. Αυτός ο κανονικός δεσμός αποτελεί την ύψιστη πηγή της εκκλησιαστικής της αυθεντίας.

Η σχέση με την πολιτεία

Παράλληλα, η εσωτερική διοίκηση, η διαχείριση της περιουσίας της και εν γένει η νομική της λειτουργία εντός της Ελλάδας ρυθμίζονται από τον Νόμο 4149/1961, ο οποίος φέρει τον τίτλο «Περί Καταστατικού Νόμου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας».Ο νόμος αυτός, ψηφισμένος από τη Βουλή των Ελλήνων, προσδίδει στην Πολιτεία έναν άμεσο και καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του νομικού πλαισίου της Εκκλησίας.

Οι παρεμβάσεις και η ένταση

Αυτή ακριβώς η δυαδικότητα αποτέλεσε την πηγή της έντασης που σοβούσε πολλά χρόνια, έβγαινε στην επιφάνεια κατά καιρούς και κορυφώθηκε το 2025. Το ερώτημα που αναδύθηκε με ένταση ήταν το πού τελειώνει η κανονική αυτονομία της Εκκλησίας και πού αρχίζει η νομοθετική εξουσία της Πολιτείας. Ο Καταστατικός Χάρτης, ως νόμος του κράτους, κατέστη το πεδίο σύγκρουσης αυτών των δύο δικαιοδοσιών.

Το ημιαυτόνομο καθεστώς αποτελεί μια προσεκτικά διαμορφωμένη ισορροπία, προϊόν μακράς ιστορικής διαδρομής από την οθωμανική περίοδο έως την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Η ισορροπία αυτή επιτρέπει στην Εκκλησία της Κρήτης να διατηρεί τον ιστορικό και υψηλού κύρους κανονικό δεσμό της με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως ένας θεσμός πλήρως ενταγμένος στο ελληνικό κράτος δικαίου. Ωστόσο, αυτή η ισορροπία αποδεικνύεται εύθραυστη όταν τα συμφέροντα της Πολιτείας και της Εκκλησίας (ή του Πατριαρχείου) αποκλίνουν. Η τωρινή κρίση δεν ήταν μια ανωμαλία, αλλά η εκδήλωση μιας ενδογενούς δομικής ευπάθειας.

Το πρόβλημα

Η Πολιτεία, επικαλούμενη τη νομοθετική της κυριαρχία, επενέβη για να ερμηνεύσει τον ίδιο της τον νόμο με τρόπο που η Εκκλησία της Κρήτης θεώρησε ως ουσιαστική παρέμβαση στις εσωτερικές, κανονικές της υποθέσεις.

Με μια τροποποίηση που είχε εισαχθεί στον Καταστατικό Χάρτη με το Νομοθετικό Διάταγμα (Ν.Δ.) 77/1974, προστέθηκε μια νέα παράγραφος, η παράγραφος 4, στο άρθρο 22 του Καταστατικού Χάρτη. Αυτή η προσθήκη εισήγαγε μια σημαντική εξαίρεση στον απαράβατο κανόνα της εκλογής αποκλειστικά από τον «Κατάλογο των Εκλογίμων». Το κείμενο της νέας παραγράφου προέβλεπε ότι «Βοηθοί Ἐπίσκοποι καί Μητροπολίτες τοῦ κλίματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου» μπορούν να εκλεγούν σε χηρεύουσες Μητροπόλεις της Κρήτης, ακόμη και αν δεν είναι εγγεγραμμένοι στον προαναφερθέντα κατάλογο.

Η διατύπωση αυτής της διάταξης, και ειδικότερα της φράσης «Μητροπολίτες τοῦ κλίματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου», αποδείχθηκε το σημείο αντιπαράθεσης.

Σύμφωνα με την ερμηνευτική τροπολογία που προώθησε η κυβέρνηση, η φράση αυτή αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο σε ιεράρχες του Οικουμενικού Θρόνου των οποίων οι έδρες βρίσκονται εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.

Από την πλευρά της, η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος υποστήριξε ότι η διατύπωση είναι ευρύτερη και δεν περιέχει κανέναν ρητό γεωγραφικό περιορισμό. Κατά συνέπεια, δεν αποκλείει τους Μητροπολίτες της ίδιας της Εκκλησίας της Κρήτης, οι οποίοι κανονικά ανήκουν και αυτοί στο «κλίμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου». Η θέση αυτή, όπως τόνισε η Σύνοδος, ενισχυόταν από την ύπαρξη προηγουμένων περιπτώσεων μεταθέσεων στο παρελθόν.

Η τροποποίηση του 1974, πενήντα χρόνια αργότερα χρησιμοποιήθηκε για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων σκοπιμοτήτων. Τεχνικά, όλοι οι Μητροπολίτες της Κρήτης, όπως και των Δωδεκανήσων ή της Αμερικής και της Αυστραλίας, ανήκουν στο «κλίμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου». Το αρχικό κείμενο του 1974 δεν περιείχε τον γεωγραφικό προσδιορισμό «εκτός Ελλάδος». Η κυβέρνηση τώρα, μέσω μιας «ερμηνευτικής» τροπολογίας, ουσιαστικά πρόσθεσε αυτόν τον περιορισμό, ισχυριζόμενη ότι αυτή ήταν η «αληθής έννοια» της διάταξης από την αρχή.

Η Εκκλησία της Κρήτης αντέδρασε έντονα, χαρακτηρίζοντας την κίνηση αυτή όχι ως ερμηνεία, αλλά ως μονομερή αλλοίωση του νόμου. Η κρίση, συνεπώς, δεν προκλήθηκε από έναν νέο νόμο, αλλά από την πολιτικά υποκινούμενη εργαλειοποίηση μιας νομικής αμφισημίας ηλικίας πενήντα ετών.

Η κανονική σημασία της απόφασης

Η σημασία της παρέμβασης του Οικουμενικού Πατριαρχείου είναι πολλαπλή και καθοριστική.

Πρώτον, η απόφαση για έναρξη διαδικασίας πλήρους αναθεώρησης του Χάρτη συνιστά μια σαφή και ηχηρή απάντηση στη μονομερή ενέργεια της Ελληνικής Κυβέρνησης. Αντί να εμπλακεί σε μια συζήτηση για τη νομιμότητα της «ερμηνευτικής τροπολογίας», το Πατριαρχείο ουσιαστικά την αγνοεί ή αν προτιμάτε την προσπερνά, θέτοντάς την στο περιθώριο και δηλώνοντας ότι το σύνολο του Καταστατικού Χάρτη θα επανεξεταστεί μέσω της ορθής εκκλησιαστικής και κανονικής οδού.

Δεύτερον, η κίνηση αυτή αποτελεί μια κατηγορηματική επανεπιβεβαίωση της ύψιστης κανονικής εξουσίας του Πατριαρχείου επί της Εκκλησίας της Κρήτης. Το μήνυμα είναι σαφές. Οι αλλαγές στο θεμελιώδες κείμενο (καταστατικός χάρτης) που διέπει την Εκκλησία της Κρήτης πρέπει να γίνονται με τρόπο που να σέβεται την κανονική τάξη, δηλαδή με τη συμμετοχή της ίδιας της Εκκλησίας και την τελική έγκριση του Πατριαρχείου, και όχι μέσω μονομερών νομοθετικών πρωτοβουλιών της Πολιτείας.

Τρίτον, το Πατριαρχείο μεταφέρει το πεδίο της αντιπαράθεσης από τη Βουλή των Ελλήνων στο Φανάρι, μετατρέποντας το ζήτημα από θέμα εσωτερικού ελληνικού δικαίου σε θέμα εκκλησιαστικής κανονικής τάξης.

Φαναριώτικη στρατηγική

Η παρέμβαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου μπορεί να αναλυθεί ως μια κίνηση υψηλής εκκλησιαστικής διπλωματίας και στρατηγικής. Ενώ η Εκκλησία της Κρήτης έχει υποστεί μια τακτική ήττα με την ψήφιση της τροπολογίας, η προσφυγή της στην ανώτατη κανονική αρχή ανατρέπει πλήρως το σκηνικό. Το Πατριαρχείο δεν περιορίζεται σε μια απλή λεκτική καταδίκη του νόμου. Αντιθέτως, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να «ξαναγραφτεί» ο νόμος, μια διαδικασία που εκ των πραγμάτων θέτει την κυβερνητική τροπολογία στο αρχείο. Με τον τρόπο αυτό, το Πατριαρχείο όχι μόνο ακυρώνει την στοχευμένη παρέμβαση της κυβέρνησης, αλλά μετατρέπει την κρίση σε μια στρατηγική ευκαιρία για την επαναδιαπραγμάτευση και πιθανή ενίσχυση της αυτονομίας της Εκκλησίας της Κρήτης, την αποσαφήνιση των νομικών αμφισημιών του Χάρτη και την επιβεβαίωση του δικού του κεντρικού ρόλου, όλα υπό τη δική του άμεση εποπτεία.

Η δήλωση της κυβέρνησης ότι το Πατριαρχείο ζήτησε τις αλλαγές φαίνεται να αποτελεί μια πολιτική δικαιολόγηση για τη μονομερή νομοθετική της πράξη. Ωστόσο, οι ενέργειες του Οικουμενικού Πατριαρχείου όχι μόνο δεν επιβεβαιώνουν αυτή τη δήλωση, αλλά την ακυρώνουν στην πράξη.

Αν υπήρχε συνεννόηση και συμπόρευση, το Πατριαρχείο θα επικροτούσε την κυβερνητική τροπολογία ή θα εξέδιδε μια ανακοίνωση υποστήριξης. Αντ’ αυτού, την αγνόησε πλήρως και ξεκίνησε μια εντελώς νέα, ολοκληρωμένη διαδικασία. Αυτό συνιστά μια κίνηση αποδοκιμασίας του τρόπου που ενήργησε η κυβέρνηση. Το Πατριαρχείο δεν δρα «απέναντι» στην Εκκλησία της Κρήτης. Το αντίθετο. Η Εκκλησία της Κρήτης προσέφυγε στο Πατριαρχείο ως την ανώτατη κανονική της αρχή, ζητώντας προστασία από την κυβερνητική παρέμβαση. Η απόφαση του Πατριαρχείου δικαιώνει την προσφυγή της Εκκλησίας της Κρήτης, επιβεβαιώνοντας ότι οι αλλαγές πρέπει να γίνουν με εκκλησιαστικούς και όχι πολιτικούς όρους.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ