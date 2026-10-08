Με το διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα SUPER SCIENTIST-2, οι μαθητές και οι μαθήτριές μας θα συνεργαστούν με συνομηλίκους τους από την Ελβετία, την Ισπανία και την Πορτογαλία, συνδέοντας την επιστήμη με τη ζωή!

Ως «μικροί ερευνητές», θα παρατηρούν, θα θέτουν ερωτήματα, θα αναζητούν στοιχεία και θα προτείνουν λύσεις για σύγχρονες προκλήσεις: την προστασία του περιβάλλοντος, τη βιωσιμότητα και τη διαχείριση του νερού και της ενέργειας.

Μέσα από κοινές δραστηριότητες, θα καλλιεργήσουν την κριτική και δημιουργική σκέψη, τη συνεργασία και την αυτοπεποίθησή τους. Θα επικοινωνήσουν στα αγγλικά, θα γνωρίσουν διαφορετικούς πολιτισμούς και θα ανακαλύψουν τη δύναμη της ανταλλαγής ιδεών.