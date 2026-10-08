Ρούμπιο: Ο απολογισμός της επίσκεψης στην Αθήνα – Τα μηνύματα και οι συμφωνίες – Στο επίκεντρο άμυνα, ενέργεια και Κάθετος Διάδρομος

Τον ρόλο της Ελλάδας ως εκ των βασικών και σημαντικότερων συμμάχων των ΗΠΑ επιβεβαίωσε κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών είχε σειρά συναντήσεων με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Έλληνα ομόλογό του, Γιώργο Γεραπετρίτη και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια κατά τις οποίες όχι μόνο επαληθεύτηκε το καλό κλίμα μεταξύ των δύο χωρών αλλά υπογράφηκαν και σημαντικές συμφωνίες που αφορούν νευραλγικούς τομείς όπως η Ενέργεια και η Άμυνα, αλλά και ο Πολιτισμός.

Ο Μάρκο Ρούμπιο άλλωστε στο πλαίσιο ομιλίας του στην Πνύκα με φόντο τον Παρθενώνα περιέγραψε την Ελλάδα ως απαραίτητο φίλο για τις ΗΠΑ και την Ευρώπη και ως εκείνη που χάρισε την Ιστορία στη Δύση.

Κάνοντας αναφορά σε ιστορικές προσωπικότητες όπως ο Σωκράτης, ο Αριστοτέλης, ο Πλούταρχος αλλά και σε μυθολογικούς χαρακτήρες όπως ο Αχιλλέας, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, δεν έδωσε απλώς το στίγμα της παρουσίας του, αλλά έστειλε και μηνύματα με αποδέκτες εντός και εκτός Ευρώπης.

Παράλληλα εξέφρασε την άποψη ότι η Ευρώπη πρέπει να επιστρέψει στις αρχές και τις αξίες που τη διέπουν. «Η Ευρώπη πρέπει και μπορεί να ξυπνήσει από τη νάρκη» ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι κατά τη γνώμη του, ο εθνικισμός έχει καταστεί πλέον βρισιά και η ευημερία ενοχή. «Τα έθνη δεν χρειάζεται να εγκαταλείψουν τις διακριτές τους ταυτότητες, για να αναγνωρίσουν τα κοινά τους συμφέροντα» συμπλήρωσε.

Ο Ρούμπιο εξάλλου εκθείασε τον ιστορικό ρόλο της Ελλάδας, αλλά και τον ρόλο της ως διαχρονικού συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών, σημειώνοντας ότι «η Δύση πρέπει να ξαναμάθει τα μαθήματα από την αρχαία Ελλάδα». «Στους αρχαίους Έλληνες βλέπουμε θεμελιώδη χαρακτηριστικά της Δύσης» είπε και παρατήρησε ότι «η Ελλάδα είναι χαραγμένη στην αρχιτεκτονική της κυβέρνησής μας».

Στο περιθώριο της ομιλίας του κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης, ο Μάρκο Ρούμπιο είχε σύντομη συνάντηση και συνομιλία με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος τον συνεχάρη και του δώρισε μια αγγλόφωνη έκδοση του «Επιτάφιου του Περικλέους» που επιμέλήθηκε και εξέδωσε το Ίδρυμα της Βουλής.

Η κοινή δήλωση για τον Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ

Την περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, της οικονομίας και των επενδύσεων, της ενέργειας, των νέων τεχνολογιών και του πολιτισμού, αποτυπώνει η Κοινή Δήλωση που εκδόθηκε μετά τον 6ο Γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, ο οποίος πραγματοποιήθηκε σήμερα, 7 Οκτωβρίου, στην Αθήνα.

Των εργασιών προήδρευσαν ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης και ο ομόλογός του των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, με τις δύο πλευρές να επαναβεβαιώνουν τον στρατηγικό χαρακτήρα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

Ακολουθεί το κείμενο της Κοινής Δήλωσης της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τον έκτο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδος-ΗΠΑ:

Στις 7 Οκτωβρίου 2026, ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης, και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Marco Rubio, προήδρευσαν του 6ου Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ και αντάλλαξαν απόψεις επί ευρέος φάσματος διεθνών ζητημάτων.

Οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν τον σταθερό, διαχρονικό και βαθύ χαρακτήρα των διμερών σχέσεων, οι οποίες θεμελιώνονται στις κοινές δημοκρατικές αξίες και στον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργού Συμμάχου στο ΝΑΤΟ. Με γνώμονα τις κοινές τους προτεραιότητες, οι δύο πλευρές δεσμεύθηκαν να εμβαθύνουν τις αμυντικές σχέσεις, να ενισχύσουν το εμπόριο και τις επενδύσεις και να προωθήσουν τους πολιτιστικούς δεσμούς.

ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για περαιτέρω ενίσχυση της διαχρονικής συνεργασίας τους στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας. Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν πωλήσεις στρατιωτικού υλικού μέσω του προγράμματος Foreign Military Sales (FMS), ύψους 4 δισ. δολαρίων, προς υποστήριξη του μακροπρόθεσμου αμυντικού σχεδιασμού της Ελλάδας και με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της διαλειτουργικότητας, καθώς και τη διερεύνηση μελλοντικών ευκαιριών συνεργασίας μεταξύ των αμυντικών βιομηχανιών, μεταξύ άλλων στον τομέα των καινοτόμων τεχνολογιών.

Οι δύο πλευρές οριστικοποίησαν τη συμμετοχή της Ελλάδας στο Πρόγραμμα Κρατικής Συνεργασίας (State Partnership Program) του Γραφείου Εθνοφρουράς των ΗΠΑ με την Πολιτεία της Φλόριντα και ενίσχυσαν τη διαλειτουργικότητα μέσω της παραχώρησης τεθωρακισμένων οχημάτων Stryker στην Ελλάδα. Αμφότερες οι πλευρές επαναβεβαίωσαν τη στρατηγική αξία της αμυντικής συνεργασίας τους για την επίτευξη τόσο των διμερών στόχων ασφάλειας όσο και αυτών του ΝΑΤΟ. Διεύρυναν τη συνεργασία στους τομείς της επιβολής του νόμου και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων. Αναγνώρισαν τη σημασία της οικονομικής ασφάλειας και προτίθενται να συνεργαστούν για την ενίσχυση του ελέγχου των επενδύσεων και τη θωράκιση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων που αφορούν κρίσιμες υποδομές.

Με δεδομένη τη συμμετοχή της Ελλάδας στην πρωτοβουλία Pax Silica, οι δύο πλευρές χαιρέτισαν την ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της υπερνοημοσύνης (Super Intelligence), της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, της κυβερνοασφάλειας και των προηγμένων τεχνολογιών.

Υπογράμμισαν την περαιτέρω εμβάθυνση των ενεργειακών σχέσεων, αξιοποιώντας τη δυναμική της Υπουργικής Συνόδου της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC) του Νοεμβρίου 2025, του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου και της έρευνας υδρογονανθράκων. Τόνισαν τη σημασία της συνεργασίας στον ναυτιλιακό τομέα και υπέγραψαν συμφωνία για την πιστοποίηση Αμερικανών ναυτικών σε ελληνικά πλοία.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ

Οι δύο κυβερνήσεις υπέγραψαν επίσης την ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας για την Πολιτιστική Κληρονομιά, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την καταπολέμηση των δικτύων παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών.

Επιπλέον, ανακοίνωσαν το πρώτο έργο στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Ταμείου Πρέσβεων των ΗΠΑ για τη Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (U.S. Ambassadors Fund for Cultural Preservation – AFCP), με στόχο την ανάδειξη των κοινών δημοκρατικών παραδόσεων.

Μητσοτάκης: Είμαστε πυλώνας σταθερότητας στην ταραγμένη περιοχή – Ρούμπιο: Ισχυρός εταίρος η Ελλάδα, συνεχίζουμε να ενισχύουμε αυτή τη σχέση

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι επιβεβαιώθηκε το ιστορικά υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, καθώς και η αμοιβαία βούληση για την περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας στην άμυνα και την ασφάλεια, την ενεργειακή ασφάλεια, το εμπόριο, τις επενδύσεις, την τεχνολογία, τη ναυτιλία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.

Οι ίδιες πηγές προσθέτουν πως ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, ως αξιόπιστου εταίρου και συμμάχου, με κομβικό ρόλο για την ασφάλεια εταίρων και συμμάχων σε μια συγκυρία μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό των εταίρων του Κόλπου, ενώ επανέλαβε την προσήλωση της Ελλάδας στην ασφάλεια και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, η οποία, άλλωστε, αποδεικνύεται στην πράξη, καθώς η χώρα μας συμμετέχει με πλοία στην ευρωπαϊκή επιχείρηση EUNAVFOR ASPIDES στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ακόμη, ανταλλάγησαν απόψεις για ζητήματα και έργα συνδεσιμότητας που ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια και την περιφερειακή συνδεσιμότητα. Συζητήθηκαν ακόμη οι τελευταίες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στην Ουκρανία, στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο. Επιπλέον, εξήραν τον ρόλο της ελληνικής κοινότητας στις ΗΠΑ ως γέφυρας κατανόησης και φιλίας μεταξύ των δύο χωρών.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, από την ελληνική πλευρά, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του πρωθυπουργού, πρέσβης Κατερίνα Νασίκα, ο πρέσβης της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον, Αντώνης Αλεξανδρίδης και η διευθύντρια του Γραφείου Διεθνούς Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του πρωθυπουργού Αριστοτελία Πελώνη.

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών ανέφερε τα εξής:

«Kαταρχάς, καλώς ήρθατε και συγχαρητήρια για την ιδιαίτερα εντυπωσιακή ομιλία σας. Πιστεύω ότι ανέδειξε όχι μόνο τους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών μας, αλλά και, πιστεύω, όσα χρωστάει ο δυτικός κόσμος στην αρχαία Αθήνα. Θυμάμαι -το επισημάνατε- ότι ήσασταν μέλος της επιτροπής υποδοχής όταν μου δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσω σε κοινή συνεδρίαση των δύο σωμάτων του Κογκρέσου και να αναφερθώ τότε σε αυτή την κοινή πορεία των δύο χωρών μας. Με χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή οι σχέσεις μας, πιστεύω, βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών.

Η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας πυλώνας σταθερότητας σε μία ταραγμένη περιοχή, αλλά και μία «γέφυρα» μεταξύ της Ευρώπης, της Δύσης, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Μέσης Ανατολής και του αραβικού κόσμου, των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC). Υπό αυτή την έννοια, ναι, συμφωνώ μαζί σας ότι αποτελούμε έναν αναντικατάστατο εταίρο για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Χαίρομαι που η σχέση μας έχει προχωρήσει πέρα από τις παραδοσιακές συνεργασίες σε πολιτικό επίπεδο και στον τομέα της ασφάλειας.

Η ενέργεια και η συνδεσιμότητα είναι πλέον ιδιαίτερα σημαντικές στις διμερείς σχέσεις μας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που η Ελλάδα έχει επενδύσει σημαντικούς πόρους ώστε να καταστεί σημείο εισόδου για αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Είμαστε πλέον πάροχοι ενεργειακής ασφάλειας για τους βόρειους γείτονές μας.

Επιπρόσθετα, αποδίδουμε μεγάλη σημασία στα έργα συνδεσιμότητας, στον τεράστιο ρόλο που διαδραματίζει η ελληνική ναυτιλία στη μεταφορά εμπορευμάτων και, φυσικά, στο κοινό συμφέρον που μοιραζόμαστε για τη διαφύλαξη της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας. Αυτοί είναι μόνο μερικοί από τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος και χαίρομαι ιδιαίτερα που ο Στρατηγικός Διάλογος κατάφερε να καλύψει όλα αυτά τα θέματα. Να σας καλωσορίσω και πάλι στην Αθήνα, και συγχαρητήρια για μία ομιλία, που πιστεύω ότι θα έχει απήχηση πολύ πέρα από τον χώρο όπου εκφωνήθηκε».

Παίρνοντας τον λόγο ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ ανέφερε τα εξής:

«Καταρχάς, σας ευχαριστώ για την υποδοχή που μου επιφυλάξατε και για την ευκαιρία που μου δόθηκε να μιλήσω σε ένα τόσο ιστορικό σημείο. Ποτέ δεν πίστευα ότι θα είχα την ευκαιρία να το κάνω αυτό και θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Αλλά πραγματικά, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, αυτό συνάδει με το θέμα της επίσκεψης, που είναι η ιστορική συμμαχία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, η οποία δεν έχει μόνο μακρά ιστορική διαδρομή, έχει και βαθιά ιστορική σημασία. Εδράζεται σε πολύ ισχυρούς πυλώνες κοινής κουλτούρας, κοινών αξιών και, όπως είπατε, έχει μόνο ενισχυθεί.

Έχει επεκταθεί πέρα από τα θέματα άμυνας, πάνω στα οποία πάντα εργαζόμασταν, ακόμη και πέρα από τα διπλωματικά ζητήματα, πάνω στα οποία πάντα εργαζόμασταν. Τώρα όμως έχει επεκταθεί στην οικονομία, στο εμπόριο, στην ασφάλεια και στα δικαιώματα της ναυτιλίας σε διεθνές επίπεδο, στην ενέργεια. Και, όπως είπατε, υπάρχουν πολλοί παράγοντες ανασφάλειας που σας περιβάλλουν σε αυτή την περιοχή, όμως έχουμε εσάς εδώ ως έναν τόσο ισχυρό εταίρο μας και συνεχίζουμε να ενισχύουμε αυτή τη σχέση με τρόπο που είναι αμοιβαία επωφελής.

Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα στους τομείς της οικονομίας, της ενέργειας και του εμπορίου, τα οποία θα ωφελήσουν τόσο τον λαό της Ελλάδας όσο και τον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών, και αναζητούμε πάντα τέτοιες ευκαιρίες. Αν έπρεπε να αναφερθώ σε ένα πράγμα που καθορίζει τη συμμαχία μας -επειδή μερικές φορές χρησιμοποιείται ο όρος «συμμαχία» και ακούγεται σαν να πρόκειται απλώς για μια διπλωματική συμμαχία-, αλλά ένα από τα στοιχεία όπου βασίζεται η εταιρική σχέση μας, μια πολύ ισχυρή εταιρική σχέση, είναι ότι συμφωνούμε ως προς τα ίδια προβλήματα: συμφωνούμε ότι έχουμε τα ίδια προβλήματα που μας απασχολούν και τις περισσότερες φορές συμφωνούμε ως προς τη σωστή λύση.

Επομένως, όταν έχεις τέτοιους εταίρους, για να μην αναφέρω τους ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς που αποτελούν το θεμέλιο της σχέσης μας, υπάρχουν πολλά πράγματα για τα οποία είμαστε ενθουσιασμένοι. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ και προσβλέπω στην περαιτέρω ενίσχυση αυτής της σχέσης».

Ρούμπιο από την Πνύκα: Η ελληνική επιρροή είναι κυριολεκτικά χαραγμένη στην αρχιτεκτονική των αμερικανικών θεσμών

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε μια ιστορική ομιλία στο λίκνο της Δημοκρατίας, την Πνύκα, το βράδυ της Τετάρτης τόνισε ότι η Δύση πρέπει να ξαναβρεί την αυτοπεποίθησή της και να χρησιμοποιήσει τις αξίες που κληρονόμησε από την Ελλάδα για να αντιμετωπίσει τις σημερινές προκλήσεις. Είπε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση.

Αναλυτικότερα, με φόντο την Ακρόπολη, από το βήμα όπου συνεδρίασαν η Εκκλησία του δήμου στην Αρχαία Αθήνα, υπογράμμισε ότι η Ακρόπολη έχει γοητεύσει το δυτικό κόσμο και γενιές πολιτικών, καλλιτεχνών και φιλοσόφων την κοίταξαν με θαυμασμό και εμπνεύστηκαν από αυτή.

Τόνισε ότι ακόμη και σήμερα, οι αρχαίοι Έλληνες ασκούν μια σχεδόν μυστική έλξη στον σύγχρονο πολιτισμό. Είπε ότι οι απόγονοι των ανθρώπων που έχτισαν τον Παρθενώνα έχουν μεταφέρει τον πολιτισμό τους στα πέρατα της Γης. Μετέφερε το δικό του παράδειγμα όπου διακόσια πενήντα χρόνια μετά την ίδρυση της Αμερικανικής Δημοκρατίας, βρίσκεται εδώ ως υπουργός Εξωτερικών αυτής της δημοκρατίας και ως δισέγγονος εποίκων που έφτασαν στον Νέο Κόσμο από την Ισπανία.

«Η ιστορία της Αμερικής, η ιστορία της χώρας μου, είναι καλυμμένη με τα δακτυλικά αποτυπώματα της αρχαιότητας. Η Ελλάδα είναι κυριολεκτικά χαραγμένη στην αρχιτεκτονική της κυβέρνησής μας, στις επιβλητικές κολόνες, στους θόλους και στα μνημεία σε όλη την πρωτεύουσά μας, την πόλη όπου γεννήθηκε το Σύνταγμά μας» είπε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Υπογράμμισε ότι η Αθήνα μας έδωσε τη δημοκρατία, ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης μας έδωσαν τη δυτική φιλοσοφία. «Οι ιδέες μας για τον νόμο, την αρετή, την ιδιότητα του πολίτη και τη δημοκρατική διακυβέρνηση διαμορφώθηκαν στις ελληνικές πόλεις-κράτη. Ακόμη και μεγάλο μέρος του πολιτικού μας λεξιλογίου, λέξεις όπως δημοκρατία, τυραννία, ο ίδιος ο κόσμος της πολιτικής, βρήκαν εδώ την καταγωγή τους. Όλα αυτά είναι αλήθεια. Αλλά αυτά που οφείλουμε σε αυτόν τον τόπο ως Αμερικανοί και ως Δυτικοί είναι στην πραγματικότητα πολύ, πολύ βαθύτερα,» πρόσθεσε.

Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Εξωτερικής Πολιτικής αναφερόμενος στην Ακρόπολη και τον Παρθενώνα, υποστήριξε ότι η αρχαία Ελλάδα δεν αποτελεί απλώς ένα σημαντικό κομμάτι του παρελθόντος, αλλά θεμέλιο του δυτικού πολιτισμού. Η Ελλάδα, είπε, επηρέασε βαθιά την αμερικανική πολιτική σκέψη, τους θεσμούς, την αρχιτεκτονική και τη φιλοσοφία.

Ο κ. Ρούμπιο τόνισε ότι η ελληνική κληρονομιά είναι βαθύτερη από τη δημοκρατία, τη φιλοσοφία ή το πολιτικό λεξιλόγιο. Περιλαμβάνει έναν τρόπο σκέψης και έναν συγκεκριμένο χαρακτήρα: ατομικότητα, φιλοδοξία, περιέργεια, εξερεύνηση, επιδίωξη της γνώσης, ανάληψη ρίσκου και, πάνω απ’ όλα, επιδίωξη της αριστείας.

Οι αρχαίοι Έλληνες, όπως είπε ο Ρούμπιο, πίστευαν ότι ο άνθρωπος πρέπει συνεχώς να προσπαθεί να ξεπεράσει τα όριά του και να γίνει καλύτερος. Από αυτή την αντίληψη προέκυψαν η φιλοσοφία, η τέχνη, η επιστήμη, η πολιτική και η ευρύτερη δυτική αναζήτηση της γνώσης.

Μετά τις ιστορικές αναφορές στην αρχαία Ελλάδα και τις αξίες του Ελληνικού πολιτισμού που οικοδόμησαν τη Δύση ο κ. Ρούμπιο υπογράμμισε ότι η σύγχρονη Δύση έχει απομακρυνθεί από αυτές τις αξίες.

Ειδικότερα, είπε ότι η Δύση, φοβάται υπερβολικά το ρίσκο και την αποτυχία, έχει αρχίσει να ντρέπεται για τα επιτεύγματά της, αντιμετωπίζει τον εθνικισμό ως κάτι αρνητικό, κατεδαφίζει ή απορρίπτει στοιχεία της ιστορίας της, έχει αποδυναμώσει τη βιομηχανία και τις στρατιωτικές της δυνατότητες, έχει μεταφέρει μέρος της κυριαρχίας της σε διεθνείς γραφειοκρατίες, και έχει αφήσει ένα κενό ισχύος το οποίο άλλες δυνάμεις προσπαθούν να καλύψουν.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ με την πολιτική του προσπαθεί να αντιστρέψει αυτή την πορεία. Ειδικότερα, είπε ότι ενισχύει την εθνική ισχύ των ΗΠΑ, προωθεί την επαναβιομηχάνιση, ελέγχει τις κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού, ενισχύει την άμυνα, την τεχνολογία και προωθεί την ενεργειακή αυτονομία, την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης, drones, ημιαγωγών και άλλων στρατηγικών τεχνολογιών όπως επίσης την εξερεύνηση του διαστήματος, και την επιστροφή των ΗΠΑ στη Σελήνη.

Τόνισε επίσης ότι η ειρήνη και η διπλωματία χρειάζονται πίσω τους πραγματική ισχύ, κάτι που, κατά τον ίδιο, γνώριζαν ήδη οι αρχαίοι Έλληνες.

Ένα σημαντικό μέρος της ομιλίας του Ρούμπιο αφορούσε τη σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ-Ευρώπης.

Ο Ρούμπιο είπε ότι η Ελλάδα είναι σημαντικός και αξιόπιστος σύμμαχος των ΗΠΑ, ειδικά στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας και της μετανάστευσης. Κάλεσε την Ευρώπη να «ξυπνήσει» και να αυξήσει την αμυντική της ισχύ.

Στην ομιλία του υποστήριξε ότι η διατλαντική συμμαχία δεν πρέπει να λειτουργεί ως παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Αντίθετα, ΗΠΑ και Ευρώπη μπορούν μαζί να είναι ισχυρότερες από το άθροισμα των επιμέρους δυνατοτήτων τους.

Είπε επίσης ότι η Δύση πρέπει να ξαναβρεί την αυτοπεποίθησή της και να χρησιμοποιήσει τις αξίες που κληρονόμησε από την Ελλάδα για να αντιμετωπίσει τις σημερινές προκλήσεις.

Έκλεισε την ομιλία του στην Πνύκα παρουσιάζοντας την ιστορία του δυτικού πολιτισμού ως μια μεγάλη αλυσίδα: από την Αθήνα και τη Ρώμη, στον χριστιανισμό και τη μεσαιωνική Ευρώπη, στην Αγγλία και τελικά στην Αμερική. Είπε δηλαδή ότι η αρχαία Ελλάδα χρησιμοποιείται ως αφετηρία για ένα επιχείρημα υπέρ μιας πιο δυναμικής, εθνικά προσανατολισμένης, φιλόδοξης και στρατηγικά ισχυρής Δύσης.

Την ομιλία του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στο λίκνο της Δημοκρατίας, την Πνύκα, παρακολούθησαν μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασσούλας, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Επίσης παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Υγείας ‘Αδωνις Γεωργιάδης, η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας,ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργό και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ανάπτυξης Κώστας Καραγκούνης, οι υφυπουργοί Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, Χάρης Θεοχάρης, ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Δημήτρης Κιρμικίρογλου, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κ. Κυρανάκης αλλά και η πολιτεύτρια της ΝΔ Αφροδίτη Νέστορα. Επίσης την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο παρακολούθησαν οι Πρέσβεις της Γερμανίας, του Ισραήλ, και της Γαλλίας.

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