Η ρύθμιση για την ειδική εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των μαθητών από τις πληγείσες περιοχές του Λασιθίου αφορά άμεσα μαθητές και οικογένειες του τόπου μας.

Δεν είναι, όμως, μόνο ζήτημα πολιτικών δηλώσεων.

Είναι πρωτίστως ζήτημα θεσμικής ενημέρωσης και πραγματικών γεγονότων.

Τις τελευταίες ημέρες, ο Βουλευτής Λασιθίου της Νέας Δημοκρατίας και Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, έχει προχωρήσει σε δημόσιες αναφορές παρουσιάζοντας τη συγκεκριμένη εξέλιξη ως αποτέλεσμα ‘’κατόπιν δικών του ενεργειών’’ και της συνεργασίας του με την Υπουργό Παιδείας.

Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Λασιθίου δεν θα υποκαταστήσει την αρμόδια εκπαιδευτική υπηρεσία.

Υπάρχει, όμως, ένα απολύτως εύλογο και συγκεκριμένο ερώτημα:

Γιατί η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου σιωπά απέναντι σε αυτές τις δημόσιες δηλώσεις;

Και ακόμη πιο συγκεκριμένα:

Συμφωνεί η αρμόδια Διεύθυνση με την εικόνα που παρουσιάζεται δημόσια από τον κ. Πλακιωτάκη για το πώς προέκυψε και προωθήθηκε η συγκεκριμένη ρύθμιση;

Ή, ως αρμόδια υπηρεσία, έχει διαφορετική εικόνα για τη διαδικασία και την ακολουθία των ενεργειών;

Γιατί τα επίσημα έγγραφα έχουν τη δική τους σημασία.

Η Ερώτηση 435 κατατέθηκε στη Βουλή στις 20 Οκτωβρίου 2025 από τη Βουλευτή Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κατερίνα Σπυριδάκη, και αφορούσε την ένταξη περιοχών του Λασιθίου στο ειδικό καθεστώς εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η δε μεταγενέστερη Υπουργική Απόφαση μνημονεύει ρητά την κοινοβουλευτική αυτή παρέμβαση στο σκεπτικό της.

Αυτά είναι στοιχεία που δεν επιδέχονται επικοινωνιακή ερμηνεία. Υπάρχουν στα επίσημα έγγραφα και έχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Δεν ζητούμε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να εμπλακεί σε κομματική αντιπαράθεση.

Ζητούμε να μιλήσει ως αρμόδια δημόσια υπηρεσία.

Ιδιαίτερα όταν έχουν διατυπωθεί δημόσια συγκεκριμένοι πολιτικοί ισχυρισμοί για ένα θέμα στο οποίο η ίδια η υπηρεσία έχει θεσμικό ρόλο, η σιωπή δεν συμβάλλει στην καθαρή ενημέρωση των πολιτών.

Οι μαθητές και οι οικογένειές τους δεν χρειάζονται άλλη μία πολιτική αντιπαράθεση.

Χρειάζονται σαφείς απαντήσεις, επίσημη ενημέρωση και πραγματικά στοιχεία.

Και αυτά οφείλει να τα παρέχει η αρμόδια υπηρεσία.

Νομαρχιακή Επιτροπή

ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής Λασιθίου