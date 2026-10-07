Τους τρεις παλαιότερους, εν ζωή, ξενοδόχους της Ελούντας τίμησε η «Βιβλιοθήκη Μανόλης Φουντουλάκης» στην εκδήλωση που συνδιοργάνωσε με το Δήμο Αγίου Νικολάου, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού. Οι πρωτοπόροι του τουρισμού της Ελούντας δεν ήταν κάποιοι από τους γνωστούς μεγαλοξενοδόχους, όπως θα φανταζόταν κάποιος, αλλά τρεις βιοπαλαιστές, που οραματίστηκαν μια καλύτερη ζωή, διαβλέποντας το νέο πεδίο επιχειρηματικής δράσης, αξιοποιώντας προσωπική τους περιουσία και παίρνοντας παράλληλα οικονομικά ρίσκα.

Γι’ αυτή τη διορατικότητα, την αφοσίωση με την οποία υπηρέτησαν το όραμά τους αυτό για πάνω από μισό αιώνα και την προσφορά τους στον τόπο, στην τοπική οικονομία και κοινωνία, τιμήθηκαν, η Μαρία Πουλή που ίδρυσε το ξενοδοχείο «Αριστέα», ο Γεώργιος Ζαφειράκης ιδρυτής του ξενοδοχείου «Καλυψώ» και ο Μανώλης Ζερβός ιδρυτής του ξενοδοχείου «Ακτή Ολούς». Τις απονομές έκαναν η Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού Άντζελα Βαρελά, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης και ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Αντώνης Μαυρής.

Οι ιστορίες των τριών ξενοδόχων

Με εξαιρετικό ενδιαφέρον άκουσαν όσοι παρίσταντο στην εκδήλωση τις ιστορίες των τριών σκαπανέων του ελουντιανού τουρισμού, με τις ξεχωριστές αφετηρίες αλλά τις παράλληλες πορείες που ακολούθησαν στη συνέχεια, που στέκονται «εγγυητές» της συνέχειας εκείνων των πρώτων επιχειρήσεων οι οποίες επεκτάθηκαν στη συνέχεια, εκσυγχρονίστηκαν στην πορεία των δεκαετιών και λειτουργούν ως σήμερα προσφέροντας με πίστη και αφοσίωση, πιστοί στο αγαθό της φιλοξενίας που τους εμπνέει όλα αυτά τα χρόνια.

Η Μαρία Πουλή και η Αριστέα

Η Μαρία Πουλή – Δραγίνη με καταγωγή από το Νευροκόπι, συναντήθηκε με τον σύζυγό της στο Αμβούργο στις αρχές της δεκαετίας του 1960 όπου είχαν μεταναστεύσει για εργασία. Η κ. Πουλή μίλησε στην ΑΝΑΤΟΛΗ για τα χρόνια εκείνα. Όταν ήλθαν για διακοπές το 1964 συνάντησαν την Ελένη Νάκου που εκείνη την περίοδο έψαχνε να αγοράσει γη για να κτίσει ξενοδοχείο στην περιοχή. Στις παροτρύνσεις εκείνης και ενός ζευγαριού Γερμανών φίλων τους που ήλθαν επίσης για διακοπές στην Ελούντα, αποδίδει η κ. Πουλή την ιδέα για τη δημιουργία του ξενοδοχείου τους, σε οικογενειακό οικόπεδο στην παραλία της Ελούντας, το οποίο, κτίστηκε με λίγα χρήματα που είχαν αποταμιεύσει και μια αμοιβή 100.000 γερμανικών μάρκων που εξοικονόμησε πουλώντας στους Γερμανούς μια πατέντα συνδέσμου σωληνώσεων που επινόησε η ίδια!

Το 1972 άρχισαν να το κτίζουν και το 1975 λειτούργησε το «Αριστέα» σε δύσκολες συνθήκες, αφού όπως περιέγραψε, μετέφεραν νερό με βυτία στα ντεπόζιτα και πολλά προβλήματα με το ανύπαρκτο αποχετευτικό εκείνη την εποχή… Με τουριστικά γραφεία, ξεκινώντας με Φιλανδούς και Ολλανδούς τουρίστες (Sun Tours, Cretan Holidays, συνεργαζόμενοι με τα γραφεία Σμπώκου και Μπαντουβά στο Ηράκλειο).

«Είναι μεγάλη υπόθεση η φιλοξενία, κάνεις πολλούς, πιστούς φίλους», τόνισε η κ. Πουλή, δείχνοντας μια παρέα Ολλανδών που ήλθαν να την τιμήσουν με την παρουσία τους στην εκδήλωση, αλλά και μια Ελβετίδα την οποία είχε φιλοξενήσει τη δεκαετία του ’70 και της είχε προγνώσει την εγκυμοσύνη όταν εκείνη, ανυποψίαστη για την πραγματική της κατάσταση, αναχώρησε εκτάκτως από την Ελούντα με έντονη αδιαθεσία. Στοιχηματίζοντας μαζί της, αναχωρώντας, η κ. Πουλή της ζήτησε εάν έκανε παιδί, όπως προέβλεψε, να το ονομάσει Αριστέα αν ήταν κορίτσι και Αρίστο αν ήταν αγόρι… Μετά από τρία χρόνια ένα μικρό κοριτσάκι – η μικρή Αριστέα – κάποιο μεσημέρι κύκλωσε τα πόδια της κ. Πουλή στο ξενοδοχείο όπου εργαζόταν. Ηταν η κόρη της Ελβετίδας, και έπεσαν η μια στην αγκαλιά της άλλης κλαίγοντας.

Παρόμοιες ιστορίες η κ. Πουλή, 92 ετών σήμερα έχει να διηγηθεί πολλές, το μισό αιώνα και πλέον που αφιέρωσε υπηρετώντας με αφοσίωση τους φιλοξενούμενούς της και την μεγάλη και δεμένη οικογένεια που συνεχίζει το έργο εκείνης και του συζύγου της.

Ο Γ. Ζαφειράκης και η Καλυψώ

Ο κ. Γιώργος Ζαφειράκης γεννήθηκε το 1951 στις Λίμνες, αλλά τα παιδικά καλοκαίρια τα περνούσε στου παππού του στην Ελούντα (από τη μητέρα του). Μόλις 24 ετών ξεκίνησε να κτίζει το «Καλυψώ» σε οικογενειακό οικόπεδο δίπλα ακριβώς στον ιερό ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης», αφού ως παιδί είχε μπολιαστεί με τον «ιό» της φιλοξενίας και τον τουρισμό, εργαζόμενος μερικά καλοκαίρια στο ξενοδοχείο «Minos Beach», λόγω γνωριμίας του πατέρα του με τον Ηλία Σωτήρχο. Το «Καλυψώ» ξεκίνησε να κτίζεται το 1975, το 1977 με 20 δωμάτια, με άδεια ΕΟΤ Γ’ κατηγορίας ξενοδοχείο. Η επιχειρηματική δράση του επεκτάθηκε στη συνέχεια με μια πιτσαρία, μια πολυκατοικία με εννέα διαμερίσματα και το ξενοδοχείο 36 σουιτών «Αλυκές» το 2000.

Στην ερώτηση, αν η επιχειρηματική ενασχόληση με τον τουρισμό της εποχής που ξεκίνησε με τη σημερινή, έχει διαφορές, ο κ. Ζαφειράκης απάντησε λακωνικά: «Όσο η μέρα με τη νύχτα…»! Κι εξήγησε ότι όταν ξεκίνησε να λειτουργεί το ξενοδοχείο ήταν όλα πιο εύκολα και υπήρχε κερδοφορία. Και σήμερα η ψηφιακή προβολή και διαφήμιση κάνει ευκολότερη τη λειτουργία, αλλά ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος. Επίσης η νοοτροπία του κόσμου που φιλοξενούμε έχει αλλάξει πολύ, απαιτεί πολλές φορές παράλογα πράγματα… Το δε κράτος με την οικονομική πολιτική που ακολουθείται, έχει μπει «συνέταιρος» στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σήμερα! Εάν συνεχίσει έτσι λίγο ακόμη, στα ξενοδοχεία και ειδικά στα εστιατόρια, τα έξοδα είναι τεράστια. Η εξεύρεση ημεδαπού προσωπικού είναι πολύ δύσκολη και αναγκαστικά προσλαμβάνουν αλλοδαπούς, ασιάτες εργαζόμενους, είπε ο κ. Ζαφειράκης.

Ο Μ. Ζερβός και η «Ακτή Ολούς»

Στο χρονικό της δημιουργίας του ξενοδοχείου του «Ακτή Ολούς» αναφέρθηκε με λεπτομέρειες ο κ. Μανώλης Ζερβός, 81 ετών σήμερα, ο οποίος ξεκίνησε ως υπάλληλος στο Τμήμα Πολεοδομίας της Νομαρχίας Λασιθίου απ’ όπου παραιτήθηκε όταν του ανέθεσαν την αρμοδιότητα των αυθαιρέτων.

Βλέποντας την ανερχόμενη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, προχώρησε στην αξιοποίηση οικοπέδου που διέθετε κοντά στις Αλυκές, όπου υπήρχε ένα αλώνι… Το 1976 κατέθεσε την άδεια δόμησης και το ξενοδοχείο 49 δωματίων λειτούργησε τον Αύγουστο του 1978, στο τέλος της σεζόν για τρεις μήνες μόνο… Ηταν χρονολογικά, το τρίτο νεόδμητο ξενοδοχείο που λειτούργησε στην Ελούντα. Σήμερα, μετά από σταδιακή επέκταση και αναβάθμιση η ξενοδοχειακή αυτή μονάδα λειτουργεί ως ξενοδοχείο 4 αστέρων.

Ο κ. Ζερβός περιέγραψε λεπτομερώς τη δράση και συμβολή του για την επέκταση του πολεοδομικού σχεδίου της Ελούντας σε εκείνη τη ζώνη, για την επέκταση του ξενοδοχείου του, γεγονός που συνέβαλε στην περαιτέρω ανοικοδόμηση με τουριστικές μονάδες στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού. Ξεκίνησε και εκείνος με τουριστικά γραφεία με ιδιαίτερη προτίμηση σε διαμερίσματα. Ο κ. Ζερβός με τη σύζυγό του πάλεψαν μόνοι και με δικές τους μπροσούρες ταξίδευαν σε τουριστικές εκθέσεις του εξωτερικού και προωθούσαν μόνοι τους το ξενοδοχείο τους – τόλμημα που σήμερα φαντάζει εξωπραγματικό, συγκριτικά με τις κλίμακες που υπάρχουν στα μεγέθη των επιχειρήσεων και τις απαιτήσεις της τουριστικής αγοράς.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ