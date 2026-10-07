Την κεντρική σημασία που έχει το ανθρώπινο δυναμικό για την τουριστική ανάπτυξη της Κρήτης, καθώς και την πρόοδο των εμβληματικών έργων υποδομής που δρομολογούνται στο νησί, υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, στον χαιρετισμό που απηύθυνε στην τελετή απονομής των βραβείων «Γ. Δασκαλάκη» στους ξενοδοχοϋπαλλήλους που διακρίθηκαν για την προσφορά και το έργο τους την σεζόν που ολοκληρώνεται.

Την εκδήλωση για τον τουρισμό, η οποία έχει στο επίκεντρο την αναγνώριση του έργου και τη βράβευση των εργαζομένων στα ξενοδοχεία, οργάνωσε ο Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων στο Creta Maris στη Χερσόνησο.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης χαρακτήρισε τους επαγγελματίες και τους εργαζόμενους στον κλάδο ως τους «καλύτερους πρεσβευτές» του νησιού, αναγνωρίζοντας την προσφορά, την υπευθυνότητα και τον επαγγελματισμό τους. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη για ενέργειες υποστήριξης που απαιτούνται από την πλευρά της πολιτείας, οι οποίες θα επενδύουν στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στα ποιοτικά του χαρακτηριστικά. «Το πραγματικό στοίχημα για τον ελληνικό τουρισμό είναι η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και η διασφάλιση ενός ικανοποιητικού, ασφαλούς και δίκαιου εργασιακού περιβάλλοντος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σταύρος Αρναουτάκης, συγχαίροντας ταυτόχρονα τους εκπροσώπους των εργαζομένων για τη δράση και τις διεκδικήσεις τους.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης αναφέρθηκε εκτενώς και στα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και αλλάζουν την εικόνα της Κρήτης, αναφερόμενος στον ΒΟΑΚ, το αεροδρόμιο στο Καστέλι, την ενεργειακή διασύνδεση του νησιού και σημείωσε πως όλες αυτές οι υποδομές που έπρεπε χρόνια να έχουν γίνει, βρίσκουν τον δρόμο τους παρά τα προβλήματα.

Τόσο ο Πρόεδρος των Διευθυντών Ξενοδοχείων Κρήτης Γιώργος Σφακιανάκης, όσο και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων από τους επιμέρους κλάδους του τουρισμού που μίλησαν στην εκδήλωση, ευχαρίστησαν την Περιφέρεια Κρήτης για την διαχρονική υποστήριξη των εργαζομένων στον τουρισμό.