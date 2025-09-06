Τη δημιουργία τουριστικού λιμένα μπροστά στο ξενοδοχείο Daios Cove στο Βαθύ έχει δρομολογήσει η εταιρεία Hellas Holiday Hotels A.E., συμφερόντων της οικογένειας Δαΐου. Η επένδυση είναι ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Το έργο βρίσκεται στο στάδιο των αδειοδοτήσεων, ενώ η σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 24 Οκτωβρίου (Euro2day). O λιμένας θα είναι δυναμικότητας 17 θέσεων ελλιμενισμού τουριστικών σκαφών, με μέγιστη δυναμικότητα 30 σκαφών. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του συγκεκριμένου έργου προτείνεται, μεταξύ άλλων, η κατασκευή κλειστού χώρου διαθέσεως αναψυκτικών και πρόχειρου φαγητού, συνοδευόμενου από κατασκευή σκίασης (πέργκολα).

Η σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αναφέρει ότι «η λειτουργία του συγκεκριμένου λιμένα αναμένεται να προσελκύσει σημαντικό αριθμό επισκεπτών και να φιλοξενήσει μία σειρά δραστηριοτήτων αναψυχής και τουρισμού. Παράλληλα, πέρα από τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, η λειτουργία του λιμένα θα ενισχύσει την ταυτότητα της περιοχής ως πόλου τουριστικής ανάπτυξης».

ΛΕΩΝ.Κ.