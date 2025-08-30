Μια πολύ ωραία πρωτοβουλία πήρε σάρκα και οστά. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο βιβλίο με συγκινητικό περιεχόμενο, το οποίο έχει τίτλο «Τρέχω» και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Sportbook. Σε αυτό το βιβλίο συμπεριλαμβάνεται και η ιστορία ζωής του συμπολίτη μας, του Μάνου Παρασκάκη, που είχε συγκλονίσει όχι μόνο την τοπική κοινωνία, αλλά και ολόκληρη την χώρα. Ο Μάνος είναι ο πατέρας της 4χρονης Μελίνας, η οποία έχασε την ζωή της πριν από μερικά χρόνια ενώ είχε μπει στο νοσοκομείο για μια απλή επέμβαση ρουτίνας, για κρεατάκια.

Ο Μάνος μίλησε στην «ΑΝΑΤΟΛΗ» για το βιβλίο, εξήγησε το περιεχόμενό του και ποιο είναι το ιδιαίτερο μήνυμα που θέλει να περάσει ο ίδιος μέσα από την δική του ιστορία ζωής.

Όπως είπε, το βιβλίο περιλαμβάνει 10 διαφορετικές ιστορίες ανθρώπων, ανδρών και γυναικών από κάθε γωνιά της Ελλάδας, που ξεκίνησαν το τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων εξ αιτίας κάποιου γεγονότος. Κάθε άτομο έχει και μια διαφορετική ιστορία να μοιραστεί, ενώ το βιβλίο δεν απευθύνεται μονάχα σε όσους τρέχουν, είναι για όλους όσοι αναζητούν ένα λόγο να συνεχίσουν να ονειρεύονται και να προσπαθούν. Οι άνθρωποι που μοιράζονται τις ιστορίες τους είναι δρομείς που βρήκαν στο τρέξιμο τη λύτρωση και την χαμένη ελπίδα.

Διαβάζοντας κανείς το οπισθόφυλλο μπορεί να διακρίνει ότι το βιβλίο πραγματεύεται από τη μάχη με τον καρκίνο και την ψυχογενή βουλιμία, μέχρι την απεξάρτηση από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά, την αντιμετώπιση της απώλειας ή την ανάγκη να ξαναφτιάξεις τον εαυτό σου από την αρχή. Όλοι λοιπόν περιγράφουν μέσα από το βιβλίο αυτό τα βιώματά τους, τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν και την κινητήριο δύναμη που απέκτησαν μέσα από το τρέξιμο για να προχωρήσουν την ζωή τους και να συνεχίσουν παρά τις δυσκολίες που τους επιφύλασσε η ζωή.

Η ιδέα

Ρωτήσαμε το Μάνο πώς δημιουργήθηκε η ιδέα για το βιβλίο και μας εξήγησε ότι ο κ. Γιώργος Σαββίδης, ο δημιουργός του podcast και του ομώνυμου βιβλίου «Όλα είναι δρόμος» τυγχάνει να είναι και ο ίδιος δρομέας αποστάσεων αλλά και υπέρ- αποστάσεων και δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει πράξη μια ιδέα του για καλό σκοπό. Είχε βγάλει στο παρελθόν το βιβλίο που περιλαμβάνει ιστορίες και βιώματα αποκλειστικά δικά του, ενώ στη συνέχεια τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν δόθηκαν σε ογκολογική κλινική χαρίζοντας ένα κρεβάτι.

Πρόσθεσε ότι ο κ. Σαββίδης δεν σταμάτησε όμως εκεί, αλλά σκέφτηκε αυτή την φορά να δημιουργήσει άλλο ένα βιβλίο, το «Τρέχω», το οποίο περιλαμβάνει ιστορίες ανθρώπων που ξεκίνησαν το τρέξιμο μέσα από ένα τραγικό τρόπο. Στην περίπτωση του Μάνου ο κ. Σαββίδης ήρθε σε επικοινωνία με τον προπονητή του Μάνου, τον κ. Γιάννη Τζανετάκη και τον ρώτησε εάν προπονεί κάποιο άτομο που έχει βιώσει κάποιο δύσκολο γεγονός και βρήκε την ελπίδα για ζωή μέσα από το τρέξιμο. Ο προπονητής του σκέφτηκε κατ’ ευθείαν τον Μάνο, ήρθαν σε επικοινωνία και πρόσθεσαν την ιστορία του Μάνου στο βιβλίο.

Το μήνυμα

Ο Μάνος μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ θέλησε να στείλει το μήνυμα ότι δεν πρέπει να τα παρατάμε, ο,τιδήποτε και αν συμβεί στη ζωή μας. Ο λόγος που αποφάσισε να μοιραστεί δημόσια την προσωπική του ιστορία ήταν η έντονη επιθυμία του να στηρίξει και να δώσει δύναμη έστω και σε έναν άνθρωπο, καθώς -όπως είπε- μόνο τότε θα θεωρήσει ότι ο στόχος του έχει επιτευχθεί. Έχοντας περάσει δύσκολες στιγμές και καταφέρνοντας να σταθεί ξανά στα πόδια του, μέσα από το βιβλίο και την δική του ιστορία επιδιώκει να προσφέρει κουράγιο, να στηρίξει και να παρακινήσει όσους παλεύουν με δυσκολίες, θλίψη και κατάθλιψη.

Ολοκληρώνοντας, στάθηκε στην συγκυρία που τον άγγιξε βαθιά καθώς ανέφερε ότι τα έσοδα από τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν στο Ορφανοτροφείο Θηλέων Μέλισσα. Όπως πρόσθεσε χαρακτηριστικά «μπορεί εγώ να έχασα το κοριτσάκι μου, αλλά μέσα από το βιβλίο θα μπορώ να στηρίξω άλλα παιδιά και μάλιστα κοριτσάκια».

Είναι σημαντικό λοιπόν όλοι μας να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια που γίνεται, γιατί μαζί με αυτό στηρίζουμε τους ανθρώπους που μας έχουν ανάγκη. Αλλά και όλους αυτούς που μπορεί να ζορίστηκαν και να πέρασαν δύσκολα αλλά κατάφεραν να ορθοποδήσουν και να αποδείξουν ότι τελικά όλα είναι δυνατά.

Αυτή την στιγμή το βιβλίο είναι διαθέσιμο για διαδικτυακές παραγγελίες.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ