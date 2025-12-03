Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, που γιορτάζεται στις 3 Δεκεμβρίου, στο τμήμα Α2 του 1ου Γυμνασίου πραγματοποιήθηκαν σήμερα βιωματικές δράσεις με στόχο την ενημέρωση, την κατανόηση και την ενσυναίσθηση απέναντι στα άτομα με αναπηρία.

Τις δράσεις συντόνισαν οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής του σχολείου μας:

Φουρνιώτη Δέσποινα, Τζουανάκη Ειρήνη και Περονικολής Γιάννης.

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν βασικά στοιχεία από τρεις σημαντικούς τομείς:

Ελληνική Νοηματική Γλώσσα: Έμαθαν τον ρόλο και τη σημασία της για τα άτομα με προβλήματα ακοής, αλλά και μερικά βασικά νοήματα.

Σύστημα γραφής Braille: Γνώρισαν πώς οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης διαβάζουν και γράφουν μέσω της αφής, βλέποντας παραδείγματα της ανάγλυφης γραφής.

Αυτισμός: Συζήτησαν για τα χαρακτηριστικά του αυτιστικού φάσματος, τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να βιώνει τον κόσμο ένα άτομο με αυτισμό, καθώς και τρόπους υποστήριξης και αποδοχής.