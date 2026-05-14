Ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), Εθνικό Χειριστή του Διεθνούς Προγράμματος «Γαλάζια Σημαία», των βραβευμένων με τη Γαλάζια Σημαία ακτών, μαρινών και τουριστικών σκαφών της χώρας μας. Ο Δήμος Ιεράπετρας βραβεύτηκε για 14 παραλίες του. Πιο συγκεκριμένα:

Αγία Φωτιά Γρα Λυγιά Ιεράπετρα 1/Δημοτική Ιεράπετρα 2/Δημοτική Ιεράπετρα/Enorme Santanna Beach Καθαράδες/Numo Ierapetra Καθαράδες/Ostria Resort Κακή Σκάλα/Avra Beach Κοινοτική Πλαζ Μακρύγιαλου Κουτσουνάρι 2/Kakkos Bay Κουτσουνάρι-Αγ.Ιωάννης/Mare Blue & Village Κουτσουνάρι/Coriva Beach-Pelagos Seaside Κουτσουνάρι/Robinson Ierapetra Μύρτος