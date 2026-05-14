Ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), Εθνικό Χειριστή του Διεθνούς Προγράμματος «Γαλάζια Σημαία», των βραβευμένων με τη Γαλάζια Σημαία ακτών, μαρινών και τουριστικών σκαφών της χώρας μας. Ο Δήμος Ιεράπετρας βραβεύτηκε για 14 παραλίες του. Πιο συγκεκριμένα:
- Αγία Φωτιά
- Γρα Λυγιά
- Ιεράπετρα 1/Δημοτική
- Ιεράπετρα 2/Δημοτική
- Ιεράπετρα/Enorme Santanna Beach
- Καθαράδες/Numo Ierapetra
- Καθαράδες/Ostria Resort
- Κακή Σκάλα/Avra Beach
- Κοινοτική Πλαζ Μακρύγιαλου
- Κουτσουνάρι 2/Kakkos Bay
- Κουτσουνάρι-Αγ.Ιωάννης/Mare Blue & Village
- Κουτσουνάρι/Coriva Beach-Pelagos Seaside
- Κουτσουνάρι/Robinson Ierapetra
- Μύρτος