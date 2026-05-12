Αναφορικά με τον εντοπισμό και τη διάσωση πενήντα τεσσάρων αλλοδαπών, από δύο λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ιεράπετρας, τις πρώτες πρωινές ώρες την 10.05.2026, κατά τη διενεργούμενη προανάκριση από το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας, αναγνωρίσθηκε ένας 15χρονος υπήκοος Νότιου Σουδάν, από τους υπόλοιπους ως ο διακινητής που τους μετέφερε από τις ακτές Μουσάικ της Λιβύης, έναντι χρηματικής αμοιβής και συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 «Παράνομη είσοδος στη χώρα», του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 «Διευκόλυνση» και του άρθρου 306 «Έκθεση» του Π.Κ..