Ο Εμπορικός Σύλλογος Ιεράπετρας στηρίζει ενεργά την κινητοποίηση για τον αγώνα του Νοσοκομείου Ιεράπετρας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, στις 13:00, στο Δημαρχείο Ιεράπετρας.



Στο πλαίσιο αυτό, όλα τα καταστήματα – μέλη του Συλλόγου θα παραμείνουν κλειστά από τις 13:00 έως και το τέλος της κινητοποίησης, ως ένδειξη συμμετοχής, ευθύνης και συμπαράστασης στον κοινό αγώνα για την υγεία της πόλης μας.



Καλούμε όλους τους επαγγελματίες, εργαζόμενους και πολίτες της Ιεράπετρας να συμμετέχουν μαζικά.

Η ενίσχυση του Νοσοκομείου μας αφορά όλους!



Εμπορικός Σύλλογος Ιεράπετρας