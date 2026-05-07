Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Εμμανουήλ Φραγκούλης, σας προσκαλεί στα αποκαλυπτήρια του Μνημείου Πεσόντων που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 και ώρα 10.00 π.μ. στον αύλειο χώρο του πανηγυρίζοντος Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, Νέας Ανατολής.
Την τελετή του Αγιασμού θα τελέσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιεραπύντης και Σητείας κ. Κύριλλος.
Πρόγραμμα Τελετής
- Ακολουθία Αγιασμού
- Αποκαλυπτήρια Μνημείου
- Επιμνημόσυνη Δέηση
- Κατάθεση στεφάνων
- Εθνικός Ύμνος
- Χαιρετισμός Δημάρχου Ιεράπετρας
- Πέρας Τελετής