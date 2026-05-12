Εκδήλωση τιμής και ευχαριστίας προς τον Ελλογιμώτατο Ομότιμο Καθηγητή και πρώην Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Ιωάννη Πυργιωτάκη, διοργάνωσε η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης το βράδυ της Δευτέρας 11 Μαΐου 2026 στην πλήρως ανακαινισμένη αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της στο Ηράκλειο.

Στην εκδήλωση παρέστη ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος, ο οποίος απηύθυνε εγκάρδιο χαιρετισμό επισημαίνοντας τη σημασία της τιμητικής διάκρισης ως μια έμπρακτη αναγνώριση της πολυδιάστατης προσφοράς του Πανεπιστημιακού δασκάλου κ. Ιωάννου Πυργιωτάκη στην παιδεία, την επιστήμη και την τοπική κοινωνία. Επίσης, σημείωσε τα παιδικά βιώματα του τιμώμενου Καθηγητή στη Γρα Λυγιά Ιεράπετρας που σημάδεψαν τη μετέπειτα λαμπρή ακαδημαϊκή πορεία του, λόγω της μεγάλης πίστης και της λαϊκής ευσέβειας της οικογένειάς του, και κυρίως της μακαριστής μητέρας του Αθηνάς.

Θερμά λόγια για τον κ. Πυργιωτάκη απηύθυναν χαιρετίζοντας την εκδήλωση, η Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου κ. Φιλαρέτη Δαφέρμου-Χρονάκη, ο πρώην Πρύτανης του Παν/μίου Κρήτης κ. Ιωάννης Παλλήκαρης και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΑΒάθμιας Εκπαίδευσης «Δομίνηκος Θεοτοκόπουλος» κ. Γεώργιος Μακράκης.

Ακολούθησε η παρουσίαση του τιμώμενου Καθηγητή από τον μαθητή του Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Νικόλαο Παπαδάκη, ο οποίος με μεστό και πυκνό λόγο αναφέρθηκε στα τριάντα χρόνια προσφοράς του κ. Πυργιωτάκη στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου διετέλεσε Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων σε δύο θητείες, Πρόεδρος τμημάτων. Πρωτοστάτησε στην ίδρυση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης, αλλά υπήρξε και ο οραματιστής και ιδρυτής της νέας σύγχρονης Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνης στου Γάλλου. Ο ομιλητής επεσήμανε ότι ο κ. Πυργιωτάκης συνδύασε το έργο του ακαδημαϊκού με το συγγραφικό έργο καθώς έχει εκδώσει 30 βιβλία, τα οποία αποτελούν βασικά πανεπιστημιακά συγγράμματα, και έχει δημοσιεύσει πάνω από 150 μελέτες και άρθρα, εστιάζοντας το ερευνητικό του ενδιαφέρον στην εκπαιδευτική πολιτική και την κοινωνιολογία του επαγγέλματος του δασκάλου. Θεωρείται δε ο πατέρας του «Ολοήμερου Σχολείου».

Στη συνέχεια μίλησε για τον τιμώμενο Αντιπρύτανη ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ευγένιος, ο οποίος εξήρε την προσφορά του κ. Πυργιωτάκη στις επιστήμες της Παιδαγωγικής και της Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, και γενικότερα στη θεμελίωση της σύγχρονης ελληνικής παιδαγωγικής και στη διαμόρφωση των νέων εκπαιδευτικών. Επίσης, σημείωσε το σπάνιο ήθος και τα χαρίσματα του τιμωμένου και τόνισε ότι η απονομή της Ανωτάτης Τιμητικής Διάκρισης της Εκκλησίας της Κρήτης, του Σταυρού των Αγίων Αποστόλων Παύλου και Τίτου, μετά από ομόφωνη Απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, είναι το ελάχιστο αντίδωρο της Εκκλησίας μας απέναντι σε έναν ευπατρίδη Διδάσκαλο του Γένους μας.

Ακολούθησε η εκφώνηση της ευχαριστήριας ομιλίας από τον τιμώμενο Καθηγητή κ. Ιωάννη Πυργιωτάκη με θέμα: «Οι αξίες στον σύγχρονο κόσμο», επισημαίνοντας την ανάγκη το επίκεντρο των μεγάλων και διαχρονικών αξιών του ανθρώπου να είναι πάντοτε ο άνθρωπος.

Τέλος, η εκδήλωση, που προλόγισε ο Γραμματέας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης Δρ. Εμμ. Καλαϊτζάκης, ολοκληρώθηκε με ύμνους του Πεντηκοντασταρίου από τη χορωδία του Ι. Ησυχαστηρίου της Αγίας Φωτεινής της Ι.Α.Κ., υπό τη διεύθυνση του Αιδεσιμολ. Πρωτ. Νικολάου Χουδετσανάκη, η ερμηνεία αποσπάσματος του «Ερωτόκριτου» του Β. Κορνάρου με τη συνοδεία λαούτου από τον Ιερολ. Διάκονο της Ι. Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας π. Θεμιστοκλή Μπεϊνά και κρητικές κονδυλιές από τον δεξοτέχνη της λύρας κ. Βασιλάκη και και ήχους ασκομαντούρας και λαούτου από τους Αδελφούς Μπαλτζάκη και τον Διάκονο π. Θεμιστοκλή.