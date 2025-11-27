Με τη δέουσα λαμπρότητα εορτάσθηκε την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025 η μνήμη του Οσίου Νίκωνος του «Μετανοείτε» στο φερώνυμο παρεκκλήσιο του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίας Φωτεινής της πόλεως της Ιεράπετρας.

Ανήμερα της πανηγύρεως ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Όρθρου, ευλόγησε τους προσφερόμενους άρτους και στη συνέχεια ιερούργησε, κήρυξε τον θείο λόγο και τέλεσε την καθιερωμένη επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των θυμάτων των τροχαίων ατυχημάτων στην περιοχή της Ιεράπετρας, με αφορμή και την παγκόσμια ημέρα μνήμης των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων, που έχει ορισθεί την τρίτη Κυριακή του Νοεμβρίου εκάστου έτους.

Κατά τη διάρκεια του «Κοινωνικού» ο Σεβασμιώτατος μίλησε επίκαιρα για το κήρυγμα της μετανοίας και το επταετές ιεραποστολικό έργο του Οσίου Νίκωνος του «Μετανοείτε» στην Κρήτη, χάρη στο οποίο επανευαγγελίσθηκαν οι Κρήτες και διασώθηκε η πατρώα χριστιανική πίστη. Επίσης, αναφέρθηκε στη συνεχιζόμενη μάστιγα των τροχαίων ατυχημάτων στους δρόμους της Κρήτης και ευχήθηκε οι εορταζόμενοι άγιοι, ο Όσιος Νίκων ο «Μετανοείτε», ο Άγιος Στυλιανός ο Παφλαγών και ο Ὁσιος Αλύπιος ο Κιονίτης, να πρεσβεύουν προς τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό για τον περιορισμό και ει δυνατόν την παντελή εξάλειψη του φαινομένου που οδηγεί στην απώλεια πολλών νέων ανθρώπων.

Στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία έλαβαν μέρος ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Αμβρόσιος Σκαρβέλης, Πρωτοσύγκελλος της Ι. Μητροπόλεως, ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Πορφύριος Αγγελάκης, Εφημέριος και προϊστάμενος της Ενορίας του Ι. Κ. Ναού Αγίας Φωτεινής, ο Αιδεσ. Πρωτ. Σάββας Λιναρδάκης, Εφημέριος της Ενορίας Παναγίας Ελεούσας Ιεράπετρας, ο Αιδεσ. Ιερεύς Γεώργιος Λογκάκης και ο Διάκονος Θεμιστοκλής Μπεϊνάς.

Εκκλησιάσθηκαν ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Ιεράπετρας κ. Νικόλαος Τζουμάκας και οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Γεώργιος Κουγιουμουτζάκης, Φωτεινή Περακάκη και Μαρίνα Αχλάτη, συγγενείς και φίλοι των θυμάτων, και πολλοί ευσεβείς χριστιανοί της πόλης.

Ακολούθησε δεξίωση για όλο το εκκλησίασμα στο πάντα φιλόξενο Αρχονταρίκι του πανηγυρίζοντος ναού.