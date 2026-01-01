Σε εορταστική ατμόσφαιρα το βράδυ της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου 2025 ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος ευλόγησε και έκοψε τη Βασιλόπιτα της Ιεράς Μητροπόλεως στον κατάμεστο Ι. Καθεδρικό Ναό Αγίας Φωτεινής Ιεράπετρας, αφού προηγουμένως χοροστάτησε στην Ακολουθία του Μεγάλου Εσπερινού της εορτής της κατά σάρκα περιτομής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της μνήμης του Μεγάλου Βασιλείου.

Μετά την απόλυση, και αφού προηγήθηκε το πολυχρόνιον του Μητροπολίτου κ. Κυρίλλου, ο Σεβασμιώτατος μίλησε επίκαιρα για την αλλαγή του πολιτικού έτους και τη σωτηριολογική αξία του χρόνου, επισημαίνοντας την ανάγκη να αγωνιζόμαστε να διερχόμαστε «τον υπόλοιπον χρόνον της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία», όπως εύχεται η Εκκλησία μας σε κάθε ακολουθία της. Επίσης αναφέρθηκε στην τήρηση του Μωσαϊκού Νόμου και της περιτομής από «των όλων Ποιητή καί Δεσπότη» και «τον καιρούς και καιρούς και χρόνους εν τη ιδία εξουσία θέμενον, τον άναρχο και ατελεύτητο», αλλά και στο εντυπωσιακό θεολογικό, συγγραφικό, κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο του Μεγάλου Βασιλείου, Αρχιεπισκόπου Καισαρείας στα μόλις 49 χρόνια της επίγειας ζωής του.

Στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε τον Πανοσιολ. Πρωτοσύγκελλο Αρχιμ. Αμβρόσιο Σκαρβέλη και όλους τους Κληρικούς και ιδιατέρως τους συνταξιούχους Εφημέριους, που φυλάσσουν Θερμοπύλες στα συνεχώς φθίνοντα από ανθρώπους χωριά τους. Επίσης, ευχαρίστησε τον Ηγούμενο της Ι. Μονής Φανερωμένης Πανοσιολ. Αρχιμ. Παΐσιο Δερμιτζάκη για την αποπεράτωση της συνήρησης του κεντρικού κτηριακού συγκροτήματος του ιστορικού μοναστηριού της Ιεράπετρας που με θρύλους και παραδόσεις, και κυρίως με τη χάρη της Παναγίας έχει σφραγίσει τον τόπο, καθώς και την Περιφέρεια Κρήτης και τον Περιφερειάρχη κ. Στ. Αρναουτάκη, για τη συνδρομή τους στο έργο. Ευχαρίστησε ακόμα τον Πανοσιολ. Αρχιμ. Πορφύριο Αγγελάκη για τις εργασίες της συντήρησης και αποκατάστασης των εξωτερικών όψεων του Ι. Καθεδρικού Ναού Αγίας Φωτεινής Ιεράπετρας, τον Αιδεσιμολ. Πρωτ. Αθανάσιο Ταρλαντέζο για το έργο της αποκατάστασης του Ι. Ναού Αγίου Σπυρίδωνος στην παλιά πόλη, που βρίσκεται σε τελικό στάδιο παρά τα πολλά γραφειοκρατικά εμπόδια, και τους Εφημερίους των άλλων Ενοριών που εκτελούν έργα συντήρησης των ναών τους. Επιπλέον ευχαρίστησε τον Πρωτοψάλτη και Δ/ντή της Σχολής Βυζ. Μουσικής της Ι. Μητροπόλεως κ. Ιωάννη Αρώνη και τους συνεργάτες του καθηγητές Βυζ. Μουσικής, τον υπεύθυνο της Σχολής Αγιογραφίας και Ψηφιδωτού στην Ιεράπετρα κ. Νικ. Γρινιεζάκη.

Ιδιαιτέρως ο Σεβ. κ. Κύριλλος ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Ιεράπετρας κ. Μανώλη Φραγκούλη και στους συνεργάτες του, για την αγαστή συνεργασία, δεδομένου ότι «διακονούμε τον ίδιο λαό», και τη Βουλευτή Λασιθίου κ. Κατερίνα Σπυριδάκη, η οποία πάντοτε είναι παρούσα και συμπαραστέκεται στα θέματα της Εκκλησίας. Τέλος, αφού σημείωσε ότι το ημερολόγιο τσέπης της Ιεράς Μητροπόλεως για το έτος 2026 είναι αφιερωμένο στους ναούς και τα μνημεία Ενοριών της δυτικής Ιεράπετρας, Μύρτου, Ν. Μύρτου, Νέας Ανατολής, Γρα Λυγιάς και Καλογέρων, ευχήθηκε σε όλους το νέο έτος να είναι ειρηνικό, καρποφόρο και μεστό χαράς, ελπίδας και θείων δωρημάτων.

Μετά τη διανομή της Βασιλόπιτας και του ημερολογίου από τον Σεβ. κ. Κύριλλλο, ακολούθησε κέρασμα για όλο το εκκλησίασμα στο Αρχονταρίκι του ναού.

Στην ακολουθία του Αρχιερατικού Εσπερινού έλαβαν μέρος ο Πανοσιολ. Πρωτοσύγκελλος της Ι. Μητροπόλεως Αρχιμ. Αμβρόσιος Σκαρβέλης, ο Πανοσιολ. Ηγούμενος της Ι. Μονής Παναγίας Φανερωμένης Ιεράπετρας Αρχιμ. Παΐσιος Δερμιτζάκης, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Κληρικών της Ι. Μητροπόλεως Αιδεσιμολ. Πρωτ. Ιωάννης Νεστοράκης και σύσσωμος ο Ιερός Κλήρος της ευρύτερης περιοχής.

Εκκλησιάσθκαν ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης, η Βουλευτής Λασιθίου κ. Αικατερίνη Σπυριδάκη, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και Διοικητής του Α. Τ. Ιεράπετρας κ. Νικόλαος Τζουμάκας, οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Γεώργιος Κουγιουμουτζάκης, Εμμανουήλ Τζώρτζης, Γεώργιος Γιακουμάκης και Νεκτάριος Παπαδάκης, οι δημοτικοί σύμβουλοι και πρώην Αντιδήμαρχοι κ.κ. Εμμανουήλ Βρυγιωνάκης, Κων/νος Αστροπεκάκης και Χρύσα Χατζημαρκάκη, ο Διοικητής του Τμήματος Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλήματος Ιεράπετρας κ. Νεκτάριος Φρονιμάκης και πολλοί ευσεβείς χριστιανοί από την ευρύτερη περιοχή.