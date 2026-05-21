Υπογράφηκαν μεταξύ του Δήμου Ιεράπετρας και της ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης δύο Προγραμματικές Συμβάσεις, με στόχο την ενίσχυση της λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου με προσωπικό και την προώθηση σημαντικών παρεμβάσεων για την προστασία και διαχείριση του νερού.

Τις Προγραμματικές Συμβάσεις υπέγραψαν ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Εμμανουήλ Φραγκούλης και ο Πρόεδρος της ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. Κωνσταντίνος Φασουλάκης.

Η πρώτη σύμβαση αφορά την υλοποίηση της πράξης:

«Τεχνική και Διοικητική Υποστήριξη των Διευθύνσεων Διοικητικών, Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιεράπετρας», με στόχο την ενίσχυση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου. Η ανάγκη υποστήριξης με επιπλέον ανθρώπινο δυναμικό είναι πλέον επιτακτική, καθώς οι συνεχείς αποχωρήσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης, χωρίς αντίστοιχη αναπλήρωση, έχουν επιβαρύνει σημαντικά τη λειτουργία των υπηρεσιών. Η υποστελέχωση προκαλεί σοβαρούς κινδύνους καθυστερήσεων και δυσκολίες στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. Μέσα από τη συγκεκριμένη συνεργασία επιδιώκεται η διασφάλιση της νομιμότητας των διαδικασιών, η απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών, η επιτάχυνση της υλοποίησης έργων και συμβάσεων, η βελτίωση της οικονομικής διαχείρισης και της εισπραξιμότητας, καθώς και η αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η δεύτερη σύμβαση αφορά την υλοποίηση της πράξης: «Μελέτη σύνταξης Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δήμου Ιεράπετρας», ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού και τη συμμόρφωση με τις σύγχρονες απαιτήσεις και τα προβλεπόμενα πρότυπα. με σκοπό την ποιοτική διαχείριση των υδάτων από την πηγή του νερού έως και τη διανομή, εστιάζοντας στην ανάγκη εφαρμογής μέτρων ελέγχου σε όλα τα σημεία της διαδικασίας της υδροδότησης.

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας δήλωσε ότι οι συγκεκριμένες συνεργασίες ενισχύουν ουσιαστικά την προσπάθεια του Δήμου για αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών και υλοποίηση σημαντικών έργων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.