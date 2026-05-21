Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λασιθίου πραγματοποίησε με επιτυχία την εκδήλωση με θέμα: «Ενδοοικογενειακή βία και ανήλικοι: ανοιχτή συζήτηση για ζητήματα νομοθεσίας, ενδοσχολικής και εξωσχολικής αντιμετώπισης», η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον εκπαιδευτικών, κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, γονέων και πολιτών, αναδεικνύοντας τη σημασία της ενημέρωσης και της συνεργασίας όλων των φορέων για την προστασία των ανηλίκων και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας.

Στην εκδήλωση, που συντόνισε η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λασιθίου κα Σοφία Τσαγκαράκη, συμμετείχαν ως ομιλήτριες:

η κα Άρτεμις Κανελλοπούλου, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών – Εισαγγελέας Ανηλίκων Λασιθίου,

η κα Άννα Χανιωτάκη, Ψυχολόγος,

η κα Μπάουνινγκ Ραχήλ, Κοινωνική Λειτουργός,

η κα Παπαβασιλείου Μαρία, Δικηγόρος.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναπτύχθηκαν σημαντικές πτυχές του φαινομένου, οι δυνατότητες πρόληψης και παρέμβασης, καθώς και ο ρόλος της οικογένειας, του σχολείου και των αρμόδιων υπηρεσιών.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Εμμανουήλ Φραγκούλης με συνεργάτες του, ο οποίος απευθύνοντας χαιρετισμό, αφού συνεχάρη τον Δικηγορικό Σύλλογο Λασιθίου για τη διοργάνωση και την Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών – Εισαγγελέα Ανηλίκων Λασιθίου για την ουσιαστική συμβολή της στην προσέγγιση και ανάδειξη ενός τόσο σημαντικού κοινωνικού ζητήματος, εξέφρασε τη στήριξη της Δημοτικής Αρχής σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που αφορούν την προστασία των παιδιών και της οικογένειας.