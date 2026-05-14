Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λασιθίου διοργανώνει ανοιχτή συζήτηση με θέμα: «Ενδοοικογενειακή βία και ανήλικοι: ανοιχτή συζήτηση για ζητήματα νομοθεσίας, ενδοσχολικής και εξωσχολικής αντιμετώπισης».

Ημερομηνία: 20 Μαΐου 2026, Ώρα: 18:00, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας (Δημοκρατίας 31).

Συμμετέχοντες & Ομιλητές

– Άρτεμις Κανελλοπούλου: Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών, Εισαγγελέας Ανηλίκων Λασιθίου.

– Άννα Χανιωτάκη: Ψυχολόγος.

– Ραχήλ Μπάουνιγκ: Κοινωνική Λειτουργός.

– Παρασκευή Σακκαδάκη: Δικηγόρος.

Η συζήτηση είναι ανοιχτή σε εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, γονείς-κηδεμόνες και εν γένει στο κοινό.

Η πρόεδρος του Δ.Σ. Σοφία Τσαγκαράκη

Ο γεν. γραμματέας Νικόλαος Σφακιανάκης