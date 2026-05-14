Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λασιθίου διοργανώνει ανοιχτή συζήτηση με θέμα: «Ενδοοικογενειακή βία και ανήλικοι: ανοιχτή συζήτηση για ζητήματα νομοθεσίας, ενδοσχολικής και εξωσχολικής αντιμετώπισης».
Ημερομηνία: 20 Μαΐου 2026, Ώρα: 18:00, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας (Δημοκρατίας 31).
Συμμετέχοντες & Ομιλητές
– Άρτεμις Κανελλοπούλου: Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών, Εισαγγελέας Ανηλίκων Λασιθίου.
– Άννα Χανιωτάκη: Ψυχολόγος.
– Ραχήλ Μπάουνιγκ: Κοινωνική Λειτουργός.
– Παρασκευή Σακκαδάκη: Δικηγόρος.
Η συζήτηση είναι ανοιχτή σε εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, γονείς-κηδεμόνες και εν γένει στο κοινό.
Η πρόεδρος του Δ.Σ. Σοφία Τσαγκαράκη
Ο γεν. γραμματέας Νικόλαος Σφακιανάκης