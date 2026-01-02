Τακτοποιήθηκαν οι εκκρεμείς πληρωμές ύψους 711.870€ προς τον ανάδοχο του έργου αγωγού μεταφοράς νερού από τη Μύρτο προς τον ταμιευτήρα Μπραμιανών, γεγονός που επιτρέπει την άμεση επανεκκίνηση των εργασιών, ενώ σύντομα ολοκληρώνεται και η επιπλέον εκκρεμής πληρωμή των 221.766,17€. Το έργο, μήκους 17,8 χλμ. και προϋπολογισμού 13,54 εκατ. €, είναι καθοριστικό για την ενίσχυση του φράγματος, τη διασφάλιση υδατικής επάρκειας και τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής της Ιεράπετρας, ενώ προχωρούν εντός Ιανουαρίου και τα συμπληρωματικά έργα του φράγματος, καθώς και οι διαδικασίες υπογραφής συμβάσεων για τα έργα Λιμνοδεξαμενής Χοχλακίων και Φράγματος Αγίου Ιωάννη, ύψους 74,48 εκατ. €.

«Βάλαμε τέλος σε μια εκκρεμότητα που κρατούσε καθηλωμένο ένα έργο ζωτικής σημασίας και αποδεικνύουμε ότι όταν χρειάζεται, παρεμβαίνουμε αποφασιστικά για τον τόπο μας. Με συντονισμό και επιμονή, διασφαλίσαμε τη συνέχιση του έργου, γιατί προτεραιότητά μας είναι ο αγρότης, η παραγωγή και η ανάπτυξη της Ιεράπετρας», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Λασιθίου Γιάννης Πλακιωτάκης.