Το Σάββατο 10 Ιανουαρίου και ώρα 12:30 στο Waikiki Café Ιεράπετρας πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία, η καθιερωμένη κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας της ΔΗΜ.ΤΟ Ιεράπετρας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και Βουλευτής Λασιθίου, Γιάννης Πλακιωτάκης, ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Μανώλης Φραγκούλης, ο Δήμαρχος Οροπεδίου Γιώργος Αθανασάκης, ο Διοικητής της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Νεκτάριος Παπαβασιλείου, η Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου και των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Λασιθίου Ευαγγελία Φανούρακη, ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Λεωνίδας Τερζής, η Περιφερειακή Σύμβουλος Ελένη Βλάση, ο Τομεάρχης ΝΔ Λασιθίου Στέργιος Μαρής, ο Αντιδήμαρχος Αγίου Νικολάου Αντώνης Μαύρης, ο Πρόεδρος και τα μέλη της Δ.Ε.Ε.Π. και των ΔΗΜ.ΤΟ Λασιθίου, εκπρόσωποι της Δ.Ε.Ε.Π. Ηρακλείου καθώς και πλήθος στελεχών και φίλων της Παράταξης.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα συμβολική χρονική συγκυρία, καθώς συνέπεσε με τη συμπλήρωση δέκα ετών από την ανάληψη της Προεδρίας της Νέας Δημοκρατίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή πολιτική πορεία, τη μεταρρυθμιστική κατεύθυνση και τον απολογισμό ευθύνης, συνέπειας και αποτελεσματικότητας του κόμματος.

Σε κλίμα ενότητας, πολιτικής συνοχής και οργανωτικής ετοιμότητας, αναδείχθηκε η διαρκής και ουσιαστική σύνδεση της Νέας Δημοκρατίας με την κοινωνία, καθώς και η συλλογική προσήλωση των στελεχών της στον στρατηγικό στόχο της σταθερότητας, της ανάπτυξης και της θετικής προοπτικής για την Ιεράπετρα, το Λασίθι και τη χώρα συνολικά.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Ε.Π. Λασιθίου Αθανάσιος Κατσαγκόλης και τα μέλη του ΔΣ, συγχαίρουν τον Πρόεδρο της ΔΗΜ.ΤΟ Ιεράπετρας Βαγγέλη Παπακωνσταντή και τα μέλη του ΔΣ για την άριστη οργάνωση της εκδήλωσης, επισημαίνοντας τη συνέπεια, τη συλλογικότητα και την οργανωτική αποτελεσματικότητα που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία των κομματικών μας οργανώσεων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ισχυρή και συντονισμένη δράση της Δ.Ε.Ε.Π. και των ΔΗΜ.ΤΟ Λασιθίου αποτελεί βασικό πυλώνα για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας και της πολιτικής δυναμικής της Παράταξης στην κοινωνία.

Σας ενημερώνουμε ότι αντίστοιχες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από τη ΔΗΜ.ΤΟ Σητείας το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 18:00, στο Hotel Itanos, καθώς και από τη ΔΗΜ.ΤΟ Αγίου Νικολάου την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026, στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λασιθίου. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στις διοργανώσεις και διαβεβαιώνουμε ότι θα είμαστε σταθερά παρόντες, στηρίζοντας έμπρακτα τη συλλογική προσπάθεια και τη δυναμική πορεία της Παράταξής μας σε κάθε περιοχή, καλώντας τα μέλη μας να δώσουν δυναμικά το παρών.

Δ.Ε.Ε.Π ΛΑΣΙΘΙΟΥ