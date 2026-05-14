«Η τέχνη είναι ο πιο σύντομος δρόμος καί μαζί της, κάθε διαδρομή γίνεται προορισμός.»

Έτσι η Στέλλα… με τα κόκκινα γάντια της και την παρέα της, ετοιμάζει τις βαλίτσες της , τον Ιούλιο. Από την Ιεράπετρα ως τη Μονεμβασιά, θα ταξιδέψει κουβαλώντας μαζί της το μεράκι, την αγάπη και τη δύναμη όλων όσων πίστεψαν σε αυτή τη θεατρική διαδρομή.

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε ότι η παραγωγή του συλλόγου μας, «Η Στέλλα με τα Κόκκινα Γάντια», επιλέχθηκε να συμμετάσχει στο 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου στη Μονεμβασιά.

Σε κάθε φεστιβάλ όπου συμμετείχαμε, εκπροσωπήσαμε επάξια την πόλη της Ιεράπετρας, επιστρέφοντας με διακρίσεις που αποτελούν τιμή όχι μόνο για τον σύλλογό μας, αλλά και για ολόκληρο τον τόπο μας

Και τώρα, η Στέλλα με την παρέα της συνεχίζει το ταξίδι.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Σκηνοθεσία: Πόπη Δασκαλάκη

Ακορντεόν: Μαρία Μεταξάκη

Κινησιολογία: Νατάσα Αρέθα Ενδυματολογία: Δέσποινα Φανουράκη

Σκηνικά: Λευτέρης Γαλυμιτάκης, Νίκος Λιοντάκης

Φωτισμοί: Νίκος Νικολουδάκης

Φωτογραφία: Ανδρέας Δρανδάκης, Γιώργος Κουφάκης

Βοηθός σκηνοθέτη: Δήμητρα Παπάζογλου

Αφίσα: Γιώργος Κουφάκης

ΠΑΙΖΟΥΝ

Μαριάννα Λασηθιωτάκη

Γιάννης Μανιαδάκης

Άγγελος Κουφάκης

Ιωάννα Ζουριδάκη

Εμμανουέλα Πιπεράκη

Μάνος Καροφυλάκης

Κωστής Μαυρικάκης

Κωστής Μάλτας

Δημήτρης Μιχελάρος

Μάχη Κουφάκη

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Σύλλογος Φίλων Θεάτρου Ιεράπετρας 2025–2026