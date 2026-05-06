Ο Δήμος Ιεράπετρας ενημερώνει ότι λόγω της αντιπυρικής περιόδου η οποία έχει ξεκινήσει και ισχύει έως και τις 31 Οκτωβρίου 2026, οι ιδιοκτήτες οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων οφείλουν να προβούν έγκαιρα στον καθαρισμό τους, απομακρύνοντας χόρτα, κλαδιά και οποιαδήποτε άλλα υλικά, τα οποία μπορεί να αποτελέσουν καύσιμη ύλη σε περίπτωση πυρκαγιάς. Ο καθαρισμός και η δήλωση του καθαρισμού θα πρέπει να γίνει έως 15 Ιουνίου.

Έλεγχοι για καθαρά οικόπεδα.

Μετά την ημερομηνία αυτή, οι αρμόδιοι φορείς (Δήμοι, Πυροσβεστική Υπηρεσία) θα προβαίνουν σε ελέγχους, αυτεπάγγελτους καθαρισμούς και βεβαίωση παραβάσεων.

Η δήλωση καθαρισμού υποβάλλεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στο σύνδεσμο: https://akatharista.apps.gov.gr ( υποχρεωτικά μέχρι και τις 15 Ιουνίου).

Υποχρεώσεις ιδιοκτητών , επικαρπωτών , μισθωτών κλπ των οικοπεδικών εκτάσεων.

Όλοι οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπεδικών και

(α) περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,

(β) περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,

(γ) εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των ανωτέρω περ.(α) και (β), κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας και

(δ) εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα, για τις εκτάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με το δασικό χάρτη της περιοχής και κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, υποχρεούνται να προβαίνουν σε καθαρισμό των ανωτέρω χώρων κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Απριλίου μέχρι την 15η Ιουνίου και να τους συντηρούν καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, δηλαδή έως 31 Οκτωβρίου 2026, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι διαμορφωμένοι, συντηρημένοι κήποι ή φυτεμένες επιφάνειες ακάλυπτων χώρων κτηρίων, πολυκατοικιών, κ.α. των περιοχών και εκτάσεων που αναφέρονται παραπάνω.

Ποιες εργασίες περιλαμβάνει ο απαραίτητος καθαρισμός.

Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.

Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.

Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

Ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Απαγορεύεται η εναπόθεση των υπολειμμάτων καθαρισμού σε κοινόχρηστους χώρους ή η ανάμειξή τους με οικιακά απόβλητα και πρέπει να μεταφέρονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο αποδέκτη (άρθρο 10 της ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/199776/2429/2021). Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση καθαρισμού και συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου του χώρου επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 6 με αριθ. πρωτ. 21837 οικ. Φ700/20/2024/24 Υ.Α (ΦΕΚ Β’ 2695).

Προβλεπόμενα πρόστιμα.

α) στους υπόχρεους που αν και καθάρισαν το οικόπεδό τους δεν υποβάλλουν τη δήλωση καθαρισμού, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 53Α του ν. 4662/2020.

β) στις περιπτώσεις υποβολής ψευδούς δήλωσης ως προς την τήρηση της σχετικής υποχρέωσης επιβάλλονται ή καταλογίζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις όπως αυτές αναγράφονται στην παρ. 7 του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 21837 οικ. Φ700/20/2024/24 Υ.Α (ΦΕΚ Β’ 2695).

Οι δήμοι καλούν τους ιδιοκτήτες να συμμορφωθούν με τις παραπάνω διατάξεις και να συνεργαστούν στην κοινή προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και των ιδιοκτησιών τους, ανταποκρινόμενοι στα μέτρα αποτροπής κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών.

Αυστηρότερα πρόστιμα και αναλογική κλιμάκωση για μη καθαρισμό.

Το νέο νομοσχέδιο προβλέπει σαφείς κυρώσεις σε αυτούς που αμελούν τον καθαρισμό των οικοπέδων τους:

Μη καθαρισμός οικοπέδου

– πρόστιμο 1€/τ.μ.

-ελάχιστο 200€

-έως 2.000€ ανάλογα με την έκταση

Μη υποβολή δήλωσης

-500€ αν δεν έχει γίνει καθαρισμός

-100€ αν έχει καθαριστεί αλλά δεν δηλώθηκε

Ψευδής δήλωση

-βαρύτερες κυρώσεις και αυξημένα πρόστιμα, με πιθανές ποινικές συνέπειες.

Παράδειγμα καταλογισμού προστίμων.

Παράδειγμα, έχουμε οικόπεδο 500 τ.μ. ακαθάριστο μετά το τέλος προθεσμίας. Τα συνολικά πρόστιμα που θα επιβληθούν είναι:

1.Πρόστιμο 500 € για μη υποβολή δήλωσης,

Πρόστιμο 500 € για μη καθαρισμό ( 1€/τ.μ.* 500 τ.μ.) Χρέωση της δαπάνης αυτοψίας, καθαρισμού, απαιτούμενης εμβαδομέτρησης για να υπολογιστεί το πρόστιμο από το Δήμο κλπ.

Προστατεύουμε τη ζωή μας, την περιουσία μας και το περιβάλλον.

Δρούμε υπεύθυνα.