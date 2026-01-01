Ανήμερα της Πρωτοχρονιάς ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Εμμανουήλ Φραγκούλης παρευρέθηκε στη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου και στην επίσημη Δοξολογία για την έναρξη του νέου έτους που τελέστηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κυρίλλου.

Εν συνεχεία, παρουσία του Δημάρχου πραγματοποιήθηκε η τελετή κοπής της Βασιλόπιτας του Δήμου Ιεράπετρας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την οποία ευλόγησε ο Μητροπολίτης εκφράζοντας τις ευχές του για μια καλή και παραγωγική χρονιά.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος ευχήθηκε, «η νέα χρονιά να είναι για όλους υγιής, δημιουργική και καρποφόρα. Να φέρει αισιοδοξία, πρόοδο και δύναμη, τόσο σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Ως Δημοτική Αρχή, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα την προσπάθειά μας για να πάμε όλοι μαζί τον τόπο μας μπροστά».