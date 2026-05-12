Μέσα στην εορταστική ατμόσφαιρα της πανηγύρεως του Ιερού Καθεδρικού Ναού της Αγίας Φωτεινής πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής της Σαμαρείτιδος, 10 Μαΐου 2026, το ημερήσιο κρητικό γλέντι στο Ξενοδοχείo «OSTRIA resort & spa» στις «Καθαράδες» Ιεράπετρας, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης του ναού.

Περισσότεροι από χίλιοι συμπολίτες μας παρεβρέθηκαν στην εκδήλωση και είχαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν με το συγκρότημα του κρητικού καλλιτέχνη Νίκου Μανιουδάκη.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος συνεχάρη τον Πανοσιολ. Αρχιμ. Πορφύριο Αγγελάκη, Εφημέριο και Πρόεδρο της Ερανικής Επιτροπής Συντήρησης και Αποκατάστασης του πανηγυρίζοντος Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίας Φωτεινής Ιεράπετρας, για την άψογη διοργάνωση της εκδήλωσης, προκειμένου τα έσοδά της να διατεθούν για τη συνέχιση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης του μεγαλοπρεπούς ναού, που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου και χορηγό της εκδήλωσης κ. Γεώργιο Τζαράκη, στον οποίο απένειμε τον Χρυσό Σταυρό της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας, κατατάσσοντας αυτόν «εις την χορείαν των Ευεργετών Αυτής προς δόξαν του εν Τριάδι Θεού» και του ευχήθηκε να έχει πλούσια τη χάρη του Αναστάντος Κυρίου, με τις πρεσβείες, την προστασία και την ενίσχυση της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ισαποστόλου Φωτεινής της Σαμαρείτιδος.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης, η Βουλευτής Λασιθίου κ. Κατερίνα Σπυριδάκη, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Τζουμάκας, οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Ιεράπετρας κ. Γεώργιος Κουγιουμουτζάκης, κ. Γεώργιος Γιακουμάκης, κ. Εμμανουήλ Τζώρτζης, κ. Μιχαήλ Μπαχλιτζανάκης, κ. Φωτεινή Περακάκη και κ. Μαρίνα Αχλάτη, ο Διοικητής της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης κ. Νεκτάριος Παπαβασιλείου κ.α.