Με ιδιαίτερη συμμετοχή και συγκίνηση ολοκληρώθηκαν οι δράσεις που διοργάνωσε η Επιτροπή Ισότητας και το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Δήμου Ιεράπετρας, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου, την Ομάδα Κοινωνικής Πρόνοιας Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το Μουσικό Γυμνάσιο/Λύκειο Λασιθίου, το ΚΔΑΠ ΑμεΑ Δήμου Ιεράπετρας, το απόγευμα της Τρίτης 25 Νοεμβρίου στην Κεντρική Πλατεία της πόλης, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης συγκεντρώθηκαν τρόφιμα μακράς διαρκείας και σχολικά είδη, τα οποία θα διατεθούν για την υποστήριξη του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών στο Ηράκλειο. Η εκδήλωση ξεκίνησε με το χαιρετισμό της Προέδρου της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων κας Μαρίνας Αχλάτη και της αρμόδιας Αντιδημάρχου για τον Τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής κας Φωτεινής Περακάκη.

Ακολούθησε μια συμβολική πορεία στους δρόμους της πόλης, όπου νέα κορίτσια κρατούσαν λευκά και ροζ μπαλόνια και μοίραζαν σχετικά ενημερωτικά φυλλάδια στους πολίτες, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ενάντια στη βία και υπέρ του δικαιώματος κάθε γυναίκας να ζει με αξιοπρέπεια και ασφάλεια. Η πορεία κατέληξε στην κεντρική πλατεία, όπου μαθήτριες από τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της πόλης μας μετέφεραν μηνύματα ενάντια στη βία κατά των γυναικών. Στη συνέχεια, με τις ερμηνείες των μαθητριών του Μουσικού Γυμνασίου/Λυκείου και την εξαιρετική απόδοση των τραγουδιών τους, η μουσική ένωσε τους παρευρισκόμενους σε μια ζεστή και ανθρώπινη ατμόσφαιρα.

Η πιο συγκινητική στιγμή της βραδιάς ήταν η απελευθέρωση 16 ιπτάμενων φαναριών στον ουρανό της Ιεράπετρας. Το μήνυμα όλων ήταν ξεκάθαρο και ευχήθηκαν όλοι, οι αριθμοί αυτοί να πάψουν να υπάρχουν και να μη χρειαστεί να ανάψει κανένα φανάρι την επόμενη χρονιά.

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Δήμου Ιεράπετρας καθώς και η Επιτροπή Ισότητας ευχαριστούν θερμά όλους όσοι συμμετείχαν, στηρίζοντας με την παρουσία και την προσφορά τους τον αγώνα για μια κοινωνία χωρίς βία, με σεβασμό και ισότητα για όλες και όλους.