Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση και τη βιωματική σχέση του ανθρώπου με τη γη, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026 στο Πάρκο «Μίνως» στην Ιεράπετρα παρουσία του Δημάρχου Εμμανουήλ Φραγκούλη και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κυρίλλου.

Η συναυλία ήταν εμπνευσμένη από τον ιστορικό δίσκο της αείμνηστης Δόμνας Σαμίου, « τα τρία αγαθά της γης, σίτος, οίνος, έλαιον» και ανέδειξε τη βαθιά σύνδεση του λαϊκού πολιτισμού με την καρποφορία της γης και τη γονιμότητα.

Στη συναυλία συμμετείχαν οι μουσικοί Γιάννης Χαλκιαδάκης στο βιολί, το τραγούδι και τη μουσική επιμέλεια, Γιάννης Σίνης στο στεριανό λαούτο και το τραγούδι, Μάνος Κανακάκης στο κανονάκι, Βαγγέλης Βαρδάκης στο βιολί και το τραγούδι και Κωστής Αβυσσινός στο τραγούδι και τα νυκτά όργανα.

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η σύμπραξη των συμμετεχόντων του προγράμματος «Η τέχνη του ρυθμού στην εκπαίδευση – Η μουσική στην κοινότητα» με υπεύθυνο τον Γιάννη Παπατζανή και της Χορωδίας Παραδοσιακού Τραγουδιού Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας «Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης» υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Αρώνη. Συμμετείχαν επίσης μέλη του Συλλόγου Φίλων Θεάτρου Ιεράπετρας.

Παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων η Γενική Γραμματέας του Δήμου Μαρία Φραντζεσκάκη και οι Αντιδήμαρχοι Γεώργιος Κουγιουμουτζάκης και Φωτεινή Περακάκη.

Η εκδήλωση ήταν συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Ιεράπετρας, της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας καθώς και της Φιλοσοφικής Σχολής (Τμήμα Φιλολογίας- Εργαστήριο Θεάτρου -Κινηματογράφου – Μουσικής) του Πανεπιστημίου Κρήτης.