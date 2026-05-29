Μήνυμα Δημάρχου Ιεράπετρας Εμμανουήλ Φραγκούλη για την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων:

Μαθητές και μαθήτριές μας ,

Βρίσκεστε μπροστά σε μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις της μέχρι τώρα πορείας σας. Καλείστε να συμμετάσχετε σε μια απαιτητική διαδικασία που συνδέεται με την εισαγωγή σας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

Αντιμετωπίστε αυτή τη δοκιμασία με πίστη στις δυνατότητές σας και δώστε τον καλύτερό σας εαυτό. Να θυμάστε, όμως, ότι οι Πανελλαδικές Εξετάσεις δεν καθορίζουν απόλυτα το μέλλον σας. Αποτελούν μόνο την αρχή μιας διαδρομής γεμάτης επιλογές, ευκαιρίες και νέες προκλήσεις.

Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τους εκπαιδευτικούς σας, που στάθηκαν δίπλα σας με αφοσίωση και υπευθυνότητα, καθώς και προς τις οικογένειές σας, που σας στήριξαν με αγάπη και υπομονή σε αυτή την απαιτητική προσπάθεια.

Σας εύχομαι ολόψυχα κάθε επιτυχία και δύναμη σε κάθε σας βήμα.