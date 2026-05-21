Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και με τη συμμετοχή πλήθους πιστών τελέστηκε το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου 2026 ο Μέγας πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός της εορτής της Αναλήψεως του Κυρίου και της εορτής της μνήμης των Αγίων Θεοστέπτων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίων Κων/νου και Ελένης της Ενορίας Γρα Λυγιάς Ιεράπετρας.

Στην ακολουθία χοροστάτησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος, ο οποίος πλαισιωμένος από Εφημερίους της περιοχής ευλόγησε τους προσφερόμενους άρτους και κήρυξε κατάλληλα τον θείο λόγο.

Με λόγο απλό και μεστό ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στη Δεσποτική εορτή της Αναλήψεως του Σωτήρος Χριστού, επισημαίνοντας ότι με την Ανάληψή Του από το όρος των Ελαιών ο Κύριος ανύψωσε στον ουρανό «την πεσούσαν φύσιν ημών». Στη συνέχεια μίλησε για το σπουδαίο έργο των Αγίων Θεοστέπτων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης και υπογράμμισε την καθοριστική προσφορά του πρώτου χριστιανού Αυτοκράτορα στη διάδοση του Χριστιανισμού και το διαχρονικό μήνυμα πίστης και προσφοράς που εκπέμπει η ζωή των δύο αγίων.

Ειδικότερα, ο Σεβ. κ. Κύριλλος αναφέρθηκε στο καθοριστικό όραμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, που είδε το σημείο του Σταυρού στον ουρανό και την επιγραφή «Εν τούτω Νίκα», στο Διάταγμα της Ανεξιθρησκείας, με το οποίο έπαψαν οι διωγμοί, στη σύγκληση της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου στη Νίκαια, καθώς και στην οργάνωση της ανασκαφής στους Αγίους Τόπους και στην εύρεση του πανσεβάσμιου ξύλου του Τιμίου Σταυρού από τη μητέρα του Αγία Ελένη, η οποία έκτισε τον πρώτο ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα και άλλους περίλαμπρους ναούς σε διάφορα σημεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

Τέλος ευχήθηκε στο εκκλησίασμα, και ιδιαιτέρως στους εορτάζοντες, χρόνια πολλά με τη χάρη του Αναληφθέντος Κυρίου και τις πρεσβείες και την ενίσχυση των δύο μεγάλων αγίων Ισαποστόλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Στην ακολουθία του Αρχιερατικού Εσπερινού έλαβαν μέρος ο Αιδεσιμ. πρωτ. Σάββας Λιναρδάκης, Εφημέριος της Ενορίας Παναγίας Ελεούσας Ιεράπετρας, ο Αιδεσιμ. Οικονόμος π. Εμμανουήλ Προϊστάκης, Εφημέριος της Ενορίας Νέας Ανατολής, ο Αιδεσιμ. Ιερεύς Ιωάννης Τράκος, Εφημέριος της πανηγυρίζουσας Ενορίας, ο Αιδεσιμ. Ιερεύς Γεώργιος Λογκάκης και ο Διάκονος Θεμιστοκλής Μπεϊνάς.

Εκκλησιάστηκαν ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης, η Βουλευτής Λασιθίου κ. Κατερίνα Σπυριδάκη, οι Αντιδήμαρχοι κ. Γεώργιος Κουγιουμουτζάκης, κ. Μιχαήλ Μπαχλιτζανάκης, κ. Εμμανουήλ Τζώρτζης, κ. Γέωργιος Γιακουμάκης και κ. Μαρίνα Αχλάτη, η Γενική Γραμματέας του Δήμου κ. Μαρία Φραντζεσκάκη και πλήθος ευσεβών χριστιανών της περιοχής.