Η Εντεταλμένη Σύμβουλος Πολιτισμού ΠΕ Λασιθίου, Ελένη Βλάσση, προσκαλεί μικρούς και μεγάλους στην Κεντρική Πλατεία Ιεράπετρας στα «Παραμυθένια Χριστούγεννα» την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

Η Ελένη Βλάσση, σας προσκαλεί στην Κεντρική πλατεία Ιεράπετρας για την έναρξη των Χριστουγεννιάτικων εορταστικών εκδηλώσεων, την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025 στις 18:00, την ημέρα του Χειμερινού Ηλιοστασίου. Το χειμερινό ηλιοστάσιο σηματοδοτεί ένα όριο στον χρόνο, τη στιγμή που η φύση αλλάζει πορεία. Εδώ και χιλιάδες χρόνια γιορτάζεται από πολλούς λαούς και πολιτισμούς σε όλο τον κόσμο, ως στιγμή μετάβασης και ελπίδας. Τα Χριστούγεννα, στις 25 Δεκεμβρίου, τοποθετήθηκαν πολύ κοντά σε αυτό το σημείο, αφομοιώνοντας παλαιότερες εορτές του φωτός και του κύκλου της ζωής. Η Γέννηση του Χριστού σηματοδοτεί τη γέννηση του φωτός στον κόσμο, είναι η υπόσχεση μιας νέας αρχής — γι’ αυτό και ο εορτασμός της 21ης Δεκεμβρίου συνομιλεί φυσικά με τον χριστουγεννιάτικο συμβολισμό.

Η γιορτή περιλαμβάνει μαγεία, μουσικές και χορευτικές δράσεις, τραγούδια, παιχνίδι και στιγμές έκπληξης για τα παιδιά, δημιουργώντας έναν ζεστό χώρο φαντασίας και συνάντησης μέσα στον χειμώνα.

Συμμετέχουν οι BANGO BONGO με τις τσιχλόφουσκές τους, η Σχολή Χορού Κάλλιας Κάκκου, η Σχολή Χορού Δημήτρη Καπαράκη, οι The BeBop’s Trio, το Μουσικό Σχολείο Λασιθίου, καθώς και το Βουλγαρικό Κυριακάτικο Σχολείο Συνδέσμου Ελληνοβουλγαρικής Φιλίας και Συνεργασίας «Βασίλ Λέφσκι».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα προσφερθεί στον κόσμο που θα παρευρεθεί ζεστό ρόφημα, ως μια μικρή χειρονομία φιλοξενίας, φροντίδας και Χριστουγεννιάτικου Πνεύματος, που θα μοιραστούμε μαζί αυτές τις Άγιες μέρες.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της γιορτής, συγκεντρώνονται τρόφιμα για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου, υπενθυμίζοντας ότι η αγάπη μοιράζεται.

Η χριστουγεννιάτικη περίοδος ξεκινώντας από το χειμερινό Ηλιοστάσιο χρειάζεται την παρουσία μας και εκδηλώσεις μέσα από την καρδιά μας. Είναι μια στιγμή συνάντησης, για να θυμηθούμε ότι ακόμα και στη μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου, το φως έχει ήδη αρχίσει να επιστρέφει για να προϋπαντήσουμε την γέννηση του Χριστού.