Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Κοινότητα Νέας Ανατολής για την παρουσίαση της μελέτης άρσης επικινδυνότητας του οδικού τμήματος Στόμιο – Γρά Λυγιά, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την προστασία των διερχόμενων πολιτών.

Συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, Γιάννης Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος της κοινότητας Νέας Ανατολής, Βασίλης Ζαχαρόπουλος, o Δημοτικός Σύμβουλος, Μανόλης Ζερβάκης, ο καθηγητής, Μανόλης Χανιωτάκης και ο Χαράλαμπος Χατζηβασίλης.

Κατά τη διάρκεια της, παρουσιάστηκαν βασικά τεχνικά στοιχεία και οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και τη μείωση της επικινδυνότητας στο συγκεκριμένο τμήμα του οδικού δικτύου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, τόνισε τη σημασία της προώθησης έργων που ενισχύουν την οδική ασφάλεια και συμβάλλουν στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, επισημαίνοντας ότι η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου συνεχίζει να δίνει προτεραιότητα σε παρεμβάσεις ουσίας για την ασφάλεια και την αναβάθμιση των υποδομών του νομού.