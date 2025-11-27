Η Υπηρεσία Καθαριότητας ενημερώνει τους δημότες ότι ο μεγάλος σιδερένιος κάδος (καρότσα) για τα ογκώδη απορρίμματα θα είναι τοποθετημένος καθημερινά στα εξής σημεία:



Δευτέρα: Μύρτος στο Βιολογικό και Βαϊνιά στο εργοστάσιο.

Τρίτη: Φέρμα πριν την πρώην ταβέρνα ‘’Ζορμπάς’’

Τετάρτη: Στόμιο στην καντίνα και Καβούσι στους Αγίους Αναργύρους

Πέμπτη: Πάνω Χωριό/Παπαδιανά στο αντλιοστάσιο Σαββιδάκη και Αχλιά στη στάση Παλιό Περίπτερο.

Παρασκευή: Παχειά Άμμος στο λιμανάκι.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει μεταφορικό μέσο ώστε να μεταφερθούν και εναποτεθούν μέσα σε αυτόν τον κάδο τα ογκώδη απορρίμματα, θα πρέπει οι δημότες να επικοινωνούν με τον Πρόεδρο της Κοινότητας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή πρόβλημα μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα:

28420-22227, 6930083319, 2842-340410, 2842-340326

Ο Αντιδήμαρχος

Γεώργιος Γιακουμάκης