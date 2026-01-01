Το εσπέρας της παραμονής της Πρωτοχρονιάς 31 Δεκεμβρίου 2025 ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος πλαισιούμενος από τους Κληρικούς της Ιεράς Μητροπόλεως δέχθηκε τη Δημοτική Φιλαρμονική Ιεράπετρας στον αύλειο χώρο του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίας Φωτεινής, λίγο πριν την ακολουθία του Εσπερινού, και άκουσε τα καθιερωμένα και πατροπαράδοτα κάλαντα της πρωτοχρονιάς.

Τα μέλη της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Ιεράπετρας, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Μάριου Μαμούτη, απέδωσαν τα παραδοσιακά κάλαντα της Πρωτοχρονιάς και άλλες εορταστικές μελωδίες, δίπλα από το φωταγωγημένο δέντρο του προαυλίου του ναού.

Τη Δημοτική Φιλαρμονική συνόδευαν ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Τζουμάκας, οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Γεώργιος Κουγιουμουτζάκης, Εμμανουήλ Τζώρτζης, Γεώργιος Γιακουμάκης και Νεκτάριος Παπαδάκης και η Γεν. Γραμματέας του Δήμου κ. Μαρία Φραντζεσκάκη.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κύριλλος συνεχάρη τον διευθυντή και τα μέλη της Δημοτικής Φιλαρμονικής, τους διένειμε το νέο ημερολόγιο τσέπης της Μητροπόλεως, τους ευχαρίστησε και τους ευχήθηκε ολόψυχα καλή και δημιουργική νέα χρονιά.