Συγκροτήθηκε, στην Ιεράπετρα, ομάδα στήριξης της πρωτοβουλίας του ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ για την ανασύνθεση και ανασυγκρότηση της προοδευτικής παράταξης.

Πολίτες, φίλοι από όλο το Δήμο Ιεράπετρας, κάθε ηλικίας και επαγγέλματος, μαζευτήκαμε , ανταλλάξαμε απόψεις και όνειρα, μοιραστήκαμε την αισιοδοξία και την ελπίδα μας για την ευόδωση του δύσκολου αλλά ευοίωνου εγχειρήματος του ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ για την πραγμάτωση της Κυβερνώσας Αριστεράς της Νέας Εποχής.

Διαπιστώσαμε και συμφωνήσαμε ότι , μοναδική διέξοδος από τον ζόφο και την διαφθορά που ταλανίζει τη χώρα μας, είναι η δημιουργία μιας νέας μεγάλης συμπεριληπτικής Πατριωτικής Παράταξης, που θα προέρχεται από την Κοινωνία, θα προχωράει με την Κοινωνία, και θα απευθύνεται στις ανάγκες της Κοινωνίας.

Στην κατεύθυνση αυτή, καλούμε κάθε συμπολίτη, που εκφράζεται από τη Ριζοσπαστική Αριστερά, τη Σοσιαλδημοκρατία, την Οικολογία, κάθε συνδημότη που πιστεύει ότι «μας αξίζει μια καλύτερη Πατρίδα», να συμπαραταχθεί μαζί μας στην πορεία που σηματοδοτεί ο ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ στο Νέο αυτό Ξεκίνημα.

Την Τρίτη 26 Μαΐου . Τώρα είναι η ώρα.

Πρωτοβουλία Πολιτών Ιεράπετρας για την ανασύνθεση της Προοδευτικής Παράταξης με τον ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ