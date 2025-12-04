Η κοινωνική λειτουργός παρουσίασε τη λειτουργία του Κέντρου Ημέρας και τις υπηρεσίες που προσφέρει σε παιδιά, εφήβους και οικογένειες. Στη συνέχεια εισήγαγε το θέμα της εκδήλωσης, θέτοντας τις βάσεις για τη συζήτηση σχετικά με την ανάπτυξη της προσωπικότητας.

Η ψυχολόγος ανέλυσε σε βάθος τα στάδια ανάπτυξης της προσωπικότητας και τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται μέσα από εμπειρίες και αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον. Τέλος, η κοινωνική λειτουργός αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο των γονέων, επισημαίνοντας τη σημασία της θετικής στάσης, της ενθάρρυνσης και της σταθερής υποστήριξης.

Η συμμετοχή υπήρξε μεγάλη, με γονείς και εκπαιδευτικούς από σχολεία της περιοχής να δίνουν το παρών, συμβάλλοντας σε έναν δημιουργικό διάλογο γύρω από τη γονεϊκότητα και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών.

Κέντρο Ημέρας Κέντρου Παιδιών και Εφήβων με σοβαρά ψυχιατρικά και ψυχοκοινωνικά προβλήματα Π.Ε. Λασιθίου