Με αφορμή τις πρόσφατες βραβεύσεις για τη συμβολή φορέων και ιδιωτών στην αντιμετώπιση της μεγάλης πυρκαγιάς του καλοκαιριού στην περιοχή της Αγιάς Φωτιάς , όπως αυτές παρουσιάστηκαν δημόσια, ο κλάδος της Εστίασης Ιεράπετρας οφείλει να υπενθυμίσει και να καταγράψει τη δική του ουσιαστική και άμεση συνεισφορά στην αντιμετώπιση της κρίσης.

Από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσης της πυρκαγιάς, οι επιχειρήσεις εστίασης στάθηκαν έμπρακτα στο πλευρό της τοπικής κοινωνίας. Καλύφθηκαν πλήρως οι ανάγκες σίτισης των πολιτών που απομακρύνθηκαν από τα ξενοδοχεία και μεταφέρθηκαν σε χώρους συγκέντρωσης, με την άμεση διάθεση μερίδων φαγητού και βασικών ειδών.

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια των δύο κρίσιμων ημερών της επιχείρησης κατάσβεσης, φαγητά, σάντουιτς και καφέδες διανέμονταν συνεχώς στους πυροσβέστες και στους εθελοντές που επιχειρούσαν στην πρώτη γραμμή, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην υποστήριξη του έργου τους.

Η κινητοποίηση αυτή ήταν άμεση, συλλογική και αυτονόητη. Αποτέλεσε πράξη ευθύνης, αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς εκ μέρους του κλάδου της Εστίασης, ο οποίος διαχρονικά στηρίζει ενεργά την τοπική κοινωνία σε κάθε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί θεσμική καταγραφή της πραγματικής διάστασης της συλλογικής προσπάθειας, με σεβασμό προς όλους όσοι συνέβαλαν. Η πλήρης αποτύπωση της συνεισφοράς κάθε φορέα αποτελεί στοιχειώδη προϋπόθεση δικαιοσύνης, ισοτιμίας και θεσμικής ακρίβειας.

Η Εστίαση ήταν παρούσα από την πρώτη στιγμή στην πυρκαγιά του καλοκαιριού στην Αγιά Φωτιά και θα συνεχίσει να βρίσκεται υπεύθυνα δίπλα στην κοινωνία, όπου και όποτε χρειαστεί.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματειου Καφέ-Εστίασης Ιεράπετρας