Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, Εμμανουήλ Φραγκούλης, δέχθηκε στο γραφείο του την επίσκεψη μελών του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Λασιθίου, με επίκεντρο της συζήτησης το Μουσικό Σχολείο Λασιθίου καθώς και το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.).

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν η Γενική Γραμματέας του Δήμου Μαρία Φραντζεσκάκη, οι Αντιδήμαρχοι Παιδείας Γεώργιος Χατζάκης και Τεχνικών Υπηρεσιών Εμμανουήλ Τζώρτζης, η Πρόεδρος της ΕΛΜΕ Λασιθίου Βασιλική Σχοινά, η Γραμματέας Μαρία Καραδήμου και ο Ταμίας Νικόλας Δερμιτζάκης.

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε αρχικά για τις παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο σχολείο, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις ενέργειες που έχουν γίνει από τη Δημοτική Αρχή για το νέο κτίριο, η μελέτη του οποίου είναι έτοιμη και βρίσκεται σε εξέλιξη η αναζήτηση τρόπου χρηματοδότησης.

Παράλληλα, προχωρούν οι διαδικασίες μίσθωσης ακινήτου, προκειμένου να τοποθετηθούν τέσσερις αίθουσες, εκ των οποίων οι δύο έχουν ήδη εγκριθεί από την «Κτηριακές Υποδομές A.E.», ενώ οι άλλες δύο θα κατασκευαστούν με ιδίους πόρους του Δήμου.

Κατόπιν, ο Δήμαρχος ενημέρωσε για το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. και τις εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί, οι οποίες καλύπτουν τις υφιστάμενες ανάγκες του σχολείου, ενώ μελλοντικά προγραμματίζονται και επιπλέον παρεμβάσεις.

Τέλος, ευχαρίστησε την πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ για το ενδιαφέρον τους και εκφράστηκε από κοινού η διάθεση για συνεργασία.